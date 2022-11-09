Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб. Информацию об этом 9 ноября подтвердила «Фонтанке» заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.



Телеграм-каналы сообщают о том, что Стремоусов якобы погиб в ДТП, однако, официального подтверждения этому нет.



45-летний Кирилл Стремоусов 26 апреля был назначен на должность заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области под руководством Владимира Сальдо. Ежедневно в своем телеграм-канале он публиковал сводки с фронта. В последнем сообщении он заявлял, что ситуация под Херсоном находится под полным контролем российских военных.

