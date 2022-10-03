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    Боевые действия на Украине

    «Противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны». Минобороны РФ рассказало о боях на Херсонщине

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    Минобороны РФ отчиталось о ситуации в районе сел Золотая Балка и Александровка в Херсонской области. Российские военные заняли оборонительный рубеж.

    «Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны. Подразделения российских войск заняли заранее подготовленный оборонительный рубеж и продолжают наносить противнику массированное огневое поражение», — сообщили 3 октября в ведомстве.

    Кроме того, в Минобороны сообщили об отражении союзными войсками попытки наступления противника в районе населённого пункта Первомайское на Донецком направлении. Также российские военные отражают наступление украинских сил на Николаево-Криворожском направлении.

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