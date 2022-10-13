Хуснуллин: Жителям Херсонщины, которые уедут в другие регионы России, дадут жилье

Правительство РФ решило помочь в организации выезда жителей Херсонской области в другие регионы России. Об этом 13 октября заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.



«Обеспечим всех бесплатным проживанием и всем необходимым. А тех, кто примет решение остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечим жильем», — пообещал он.



Главам регионов страны поручат оказать помощь в размещении жителей Херсонщины.



Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил российское правительство помочь с организацией выезда жителей. По его словам, это связано с ежедневными ракетными ударами, которые угрожают мирному населению. Людям предлагают уехать в Крым, Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье.

