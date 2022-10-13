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    Хуснуллин: Жителям Херсонщины, которые уедут в другие регионы России, дадут жилье

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    Правительство РФ решило помочь в организации выезда жителей Херсонской области в другие регионы России. Об этом 13 октября заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

    «Обеспечим всех бесплатным проживанием и всем необходимым. А тех, кто примет решение остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечим жильем», — пообещал он.

    Главам регионов страны поручат оказать помощь в размещении жителей Херсонщины.

    Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо попросил российское правительство помочь с организацией выезда жителей. По его словам, это связано с ежедневными ракетными ударами, которые угрожают мирному населению. Людям предлагают уехать в Крым, Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье.

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