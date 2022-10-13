Сальдо попросил российские власти помочь с вывозом жителей Херсонской области

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь в организации выезда жителей региона. Об этом он сообщил 13 октября в своем телеграм-канале.



По словам Сальдо, города Херсонщины ежедневно подвергаются ракетным ударам, которые приносят мирному населению серьёзный ущерб. Он заявил, что власти решили организовать выезд херсонских семей в другие регионы России «для отдыха и учёбы». Прежде всего это касается жителей правобережья.

