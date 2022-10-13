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    Сальдо попросил российские власти помочь с вывозом жителей Херсонской области

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    Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь в организации выезда жителей региона. Об этом он сообщил 13 октября в своем телеграм-канале.

    По словам Сальдо, города Херсонщины ежедневно подвергаются ракетным ударам, которые приносят мирному населению серьёзный ущерб. Он заявил, что власти решили организовать выезд херсонских семей в другие регионы России «для отдыха и учёбы». Прежде всего это касается жителей правобережья.

    Всем желающим жителям области также предлагают уехать в Крым, Ростовскую область, Краснодарский край и Ставрополье.

    Несколько дней назад замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что власти региона собираются на несколько недель отправить детей с родителями и стариков в Ростовскую область, Краснодарский край и Крым. Эвакуация к морю, по его словам, обусловлена тяжелым периодом из-за обстрелов города.

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