Власти Херсонской области готовятся отправить к морю семьи с детьми и пожилых людей

Власти Херсонской области собираются на несколько недель отправить детей с родителями и стариков в Ростовскую область, Краснодарский край и Крым. Об этом 8 октября в эфире «России 24» заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.



По его словам, эвакуация к морю обусловлена тяжелым периодом из-за обстрелов города. Стремоусов анонсировал начало работы центров, куда желающие уехать смогут обратиться по телефонам.

