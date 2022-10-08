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    Власти Херсонской области готовятся отправить к морю семьи с детьми и пожилых людей

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    Власти Херсонской области собираются на несколько недель отправить детей с родителями и стариков в Ростовскую область, Краснодарский край и Крым. Об этом 8 октября в эфире «России 24» заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

    По его словам, эвакуация к морю обусловлена тяжелым периодом из-за обстрелов города. Стремоусов анонсировал начало работы центров, куда желающие уехать смогут обратиться по телефонам.

    Чиновник утверждает, что отдых у моря будет обеспечиваться на время зачистки региона.

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