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Боевые действия на Украине

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Минобороны сообщает о взятии Херсона

Минобороны РФ 2 марта информирует, что российские вооружённые силы взяли Херсон под полный контроль.

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«Для пресечения информатак против России нанесен удар высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве, выведена из строя аппаратная вещания телевышки, разрушений жилых домов не допущено», — отчитывается Минобороны.

При этом, по данным министерства, городской транспорт Херсона работает в обычном режиме, так же, как и вся гражданская инфраструктура и объекты жизнеобеспечения; нехватки продовольствия и товаров первой необходимости не наблюдается.

Российское командование и местная администрация ведут переговоры по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности, а также поддержанию функционирования социальной инфраструктуры, отмечается в сообщении.

Ранее в ДНР сообщили о том, что блокирован Мариуполь.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (11)

Artem_9
хохло-ботов на Фонтанке существенно поубавится))
07A
Байден: «Путин может окружить Киев танками, но не сможет победить сердца и души иранцев».
Athair
Врут все. Только вот страдают обычные украинцы и россияне.

Зато западные вояки довольны, есть обновленный образ врага, а, значит - будет сытный военный бюджет. И пусть попробуют участники НАТО заикнуться о снижении взносов - вон, на востоке страшные русские, вы что, хотите как на Украине?
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