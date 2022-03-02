Минобороны сообщает о взятии Херсона

«Для пресечения информатак против России нанесен удар высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве, выведена из строя аппаратная вещания телевышки, разрушений жилых домов не допущено», — отчитывается Минобороны.



При этом, по данным министерства, городской транспорт Херсона работает в обычном режиме, так же, как и вся гражданская инфраструктура и объекты жизнеобеспечения; нехватки продовольствия и товаров первой необходимости не наблюдается.

