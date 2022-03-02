В ДНР заявили, что Мариуполь блокирован

Мариуполь блокирован, передают 2 марта СМИ со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.



Он ждёт, что мирное население сегодня начнет покидать город.



По данным ДНР, из-за обстрелов со стороны украинских войск за сутки были ранены 30 мирных жителей, погибли четверо. Всего противник открыл огонь по территории ДНР 41 раз, по территории ЛНР — 9 раз за сутки.



Народная милиция ЛНР проинформировала, что с начала спецоперации 34 украинских военных сложили оружие и перешли на сторону ЛНР, освобождены 40 населенных пунктов, передаёт РИА Новости.

