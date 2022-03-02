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Боевые действия на Украине

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В ДНР заявили, что Мариуполь блокирован

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Мариуполь блокирован, передают 2 марта СМИ со ссылкой на представителя Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина.

Он ждёт, что мирное население сегодня начнет покидать город.

По данным ДНР, из-за обстрелов со стороны украинских войск за сутки были ранены 30 мирных жителей, погибли четверо. Всего противник открыл огонь по территории ДНР 41 раз, по территории ЛНР — 9 раз за сутки.

Народная милиция ЛНР проинформировала, что с начала спецоперации 34 украинских военных сложили оружие и перешли на сторону ЛНР, освобождены 40 населенных пунктов, передаёт РИА Новости.

24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Финансовые рынки отреагировали обвалом, иностранные государства — санкциями. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую событиям на Украине и их последствиям.

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Комментарии (7)

Never_Mind
Ботексный дед завяз по уши. Гибнут солдаты за старческие имперские амбиции.
Инкогнито2021
Наркоманы не сдаются??
alex_k
ой да ладно врать, а сколько погибло мирных из за обстрела с вашей стороны? Украинские войска по своим не стреляют, не несите бред
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