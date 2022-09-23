В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября прошел первый день референдума о вхождении в состав России. Люди голосуют буквально везде — дома, на участках, в больницах. Кое-где идут обстрелы, в других местах — торжественные автопробеги. Свой голос уже отдал глава ДНР Денис Пушилин. Голосование будет идти до 27 сентября.
«Мы так долго этого ждали». Первый день голосования в Донбассе
В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях 23 сентября прошел первый день референдума о вхождении в состав России. Люди голосуют буквально везде — дома, на участках, в больницах. Кое-где идут обстрелы, в других местах — торжественные автопробеги. Свой голос уже отдал глава ДНР Денис Пушилин. Голосование будет идти до 27 сентября.
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