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    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ: Украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях

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    В Минобороны России подтвердили попытку наступления Вооруженных сил Украины в Николаевской и Херсонской областях. Об этом 29 августа пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

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