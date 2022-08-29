Минобороны РФ: Украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях

В Минобороны России подтвердили попытку наступления Вооруженных сил Украины в Николаевской и Херсонской областях. Об этом 29 августа пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
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В Минобороны России подтвердили попытку наступления Вооруженных сил Украины в Николаевской и Херсонской областях. Об этом 29 августа пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Новость дополняется.
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