В небе над Крымом снова слышны разрывы. ПВО работает и в Херсоне

Система ПВО несколько раз сработала в Херсоне, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента на месте.
Как передает 20 августа агентство, в небе над городом «было слышно несколько разрывов». Информация о последствиях не поступала.
В то же время севастопольское издание ForPost сообщает «о двойной сработке ПВО в Оленевке». Это Черноморский район на западе Крыма. Официального подтверждения этой информации нет, но в Сети появились видео от туристов, которые заметили в небе характерный ракетный след.