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    В небе над Крымом снова слышны разрывы. ПВО работает и в Херсоне

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    Система ПВО несколько раз сработала в Херсоне, сообщает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента на месте.

    Как передает 20 августа агентство, в небе над городом «было слышно несколько разрывов». Информация о последствиях не поступала.

    В то же время севастопольское издание ForPost сообщает «о двойной сработке ПВО в Оленевке». Это Черноморский район на западе Крыма. Официального подтверждения этой информации нет, но в Сети появились видео от туристов, которые заметили в небе характерный ракетный след.

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