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    Боевые действия на Украине

    Минобороны РФ сообщило о маневре ВС РФ на позиции левого берега Днепра

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    Войска России выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра. Об этом 10 ноября сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

    Маневр российской группировки выполняется в «строгом соответствии с утвержденным планом», добавили в военном ведомстве.

    Накануне командующий СВО на Украине генерал Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о необходимости отвести российские войска за Днепр в Херсоне, и министр обороны одобрил это решение.

    Прочитать полный текст доклада командующего можно тут.

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