Минобороны РФ сообщило о маневре ВС РФ на позиции левого берега Днепра

Войска России выполняют маневр на подготовленные позиции на левом берегу Днепра. Об этом 10 ноября сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.
Маневр российской группировки выполняется в «строгом соответствии с утвержденным планом», добавили в военном ведомстве.
Накануне командующий СВО на Украине генерал Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о необходимости отвести российские войска за Днепр в Херсоне, и министр обороны одобрил это решение.
Прочитать полный текст доклада командующего можно тут.