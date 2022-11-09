Что сказал Суровикин: полная речь про отвод войск в Херсоне

Фото: кадр из видео/ Минобороны России Поделиться Поделиться





Командующий СВО на Украине генерал Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о необходимости отвести российские войска за Днепр в Херсоне, и министр обороны одобрил это решение. «Фонтанка» публикует полный текст доклада.

Если совсем кратко, то российские войска отходят на левый берег Днепра, чтобы занять подготовленные оборонительные позиции. А в целом обстановка в районе СВО стабилизирована.



Шойгу: — Сергей Владимирович, доложите обстановку в районе проведения Специальной военной операции.

Суровикин: — Товарищ министр обороны Российской Федерации, в целом обстановка в районе Специальной военной операции стабилизирована. Значительно возросли боевые возможности объединенной группировки войск и сил. За счет мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой состав соединений и воинских частей. Созданы дополнительные резервы.



Активными действиями соединений и частей объединенной группировки войск и сил пресечены все попытки наступательных действий ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях. Кроме того, на отдельных направлениях возобновили наступательные действия. На Донецком направлении завершили разгром противника на правом берегу реки Бахмутка, южнее Артемовска. В настоящее время ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска. Успешно развивается наступление по освобождению Марьинки и Первомайского.



На Южно-Донецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка. В районе Времевского выступа подразделения оттеснили противника и заняли господствующие высоты в глубине его обороны. Противнику наносится значительный ущерб в живой силе и технике.

Только за октябрь противник потерял свыше 12 тысяч военнослужащих, 18 самолетов, 12 вертолетов, шесть зенитно-ракетных комплексов, более 200 танков, более 800 других боевых броневых машин, 21 боевую машину реактивных систем залпового огня, уничтожено порядка 350 наемников.



Несмотря на высокие потери в живой силе и технике, противник не оставляет попыток наступления. Все его атаки своевременно пресекаются, вклинивания в нашу оборону ликвидируются, и восстанавливается положение по переднему краю.

Шойгу: — Сергей Владимирович, обращаю ваше внимание на подготовку и применение мобилизованных военнослужащих. Перед отправкой в районы боевых действий необходимо размещать их в тыловых районах, где проводить совместные занятия с личным составом, имеющим боевой опыт. На передовую направлять только военнослужащих, имеющих навыки по своим воинским специальностям. В подразделения, укомплектованные отмобилизованными военнослужащими, назначать офицеров, способных сплотить воинские коллективы и организовать выполнение задач в любых условиях обстановки.



Суровикин: — Есть!

Шойгу: — Сергей Владимирович, ранее вы докладывали о ситуации, которая складывается на Херсонском направлении. Здесь оборона устойчивая, но есть свои особенности. Как обстоят дела сейчас?

Суровикин: — Товарищ министр обороны! Докладываю. Мы успешно противостоим всем попыткам наступления противника. В ходе отражения его атак в данном районе за период с августа по октябрь ВСУ потеряли более 9,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, более 200 танков, 500 боевых бронированных машин, порядка 600 автомобилей различного назначения и более 50 артиллерийских орудий и минометов.



Как известно, наступающая сторона несет большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7–8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем прежде всего о жизни каждого российского военнослужащего.



Противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи.

Мы успешно отражаем эти обстрелы. Порядка 80–90% ракет сбиваются российскими средствами ПВО. В то же время до 20% из них все же достигают своих целей. Инженерные подразделения группировки войск практически ежедневно восстанавливают днепровские переправы и принимают меры по поддержанию их в работоспособном состоянии.

В этих условиях город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизни людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу, возможно применение запрещенных методов ведения боевых действий.



Администрацией области принято решение эвакуировать население с правобережной части Днепра в Крым и другие регионы по этой причине. В настоящее время все желающие, это более 115 тысяч человек, покинули данный район. Мы сделали со своей стороны всё возможное, чтобы обеспечить безопасность в ходе эвакуации. К опасным последствиям может привести реализация имеющихся у противника планов по созданию зоны затопления ниже Каховской гидроэлектростанции. Подтверждением этого являются постоянные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС, а также по водосливным затворам данной плотины. Так, 26 сентября был нанесен удар и поврежден один из водосливных затворов.

Интенсивный сброс воды через плотину Киевской ГЭС и гидроэлектростанции ниже по течению, осуществляемый с 10 октября, также является причиной беспокойства по разливу данной реки в районе русла и затоплении прибрежных районов.



В случае если киевский режим пойдет на дальнейшее увеличение пропуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку каховской плотины, образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления, приведет к значительным жертвам среди мирного населения. Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра. В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр.



Товарищ министр обороны! Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции.

