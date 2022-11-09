Суровикин предложил отвести войска в Херсонской области за Днепр. Шойгу согласился

«Всесторонне оценив ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это непростое решение, но в то же время мы сохраним жизни наших военнослужащих и боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно», – сказал Суровикин.

По словам Суровикина, на данный момент наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу Днепра.

Отметим, что город Херсон расположен на правом берегу Днепра.

Российские войска в Херсонской области займут оборонительные позиции по левому берегу реки Днепр. Соответствующий приказ дал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой войск РФ генерала армии Сергея Суровикина, выступившего с таким предложением.

«Для нас жизнь и здоровее российских военнослужащих является приоритетом. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску войск за реку Днепр», – заявил Шойгу.



Суровикин добавил, что маневр войск будет произведен в ближайшие сроки.