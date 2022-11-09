Суровикин предложил отвести войска в Херсонской области за Днепр. Шойгу согласился

Российские войска в Херсонской области займут оборонительные позиции по левому берегу реки Днепр. Соответствующий приказ дал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу после доклада командующего объединенной группировкой войск РФ генерала армии Сергея Суровикина, выступившего с таким предложением.
Отметим, что город Херсон расположен на правом берегу Днепра.
По словам Суровикина, на данный момент наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу Днепра.
«Всесторонне оценив ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это непростое решение, но в то же время мы сохраним жизни наших военнослужащих и боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно», – сказал Суровикин.
«Для нас жизнь и здоровее российских военнослужащих является приоритетом. Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску войск за реку Днепр», – заявил Шойгу.
Суровикин добавил, что маневр войск будет произведен в ближайшие сроки.