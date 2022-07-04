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    Главой правительства Херсонской области назначили калининградского вице-премьера

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    Главой кабинета министров Херсонской области назначен заместитель главы правительства Калининградской области Сергей Елисеев. Об этом 4 июля сообщила военно-гражданская администрация региона.

    51-летний Сергей Елисеев, пишет калининградское издание Klops.ru, с 2021 года был вице-премьером и руководителем аппарата правительства региона. До этого он занимал еще несколько должностей в структурах власти Калининградской области, а также проходил службу в ФСБ.

    Кроме того, должность зампреда по внутренней политике Херсонской области получил Владимир Беспалов. Ранее он занимал пост заместителя министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.

    Россия установила контроль над Херсонской областью в марте. Пророссийские власти региона заявили, что видят его полноценным субъектом России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что определять судьбу Херсонской области должны местные жители.

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