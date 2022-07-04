Главой правительства Херсонской области назначили калининградского вице-премьера

Главой кабинета министров Херсонской области назначен заместитель главы правительства Калининградской области Сергей Елисеев. Об этом 4 июля сообщила военно-гражданская администрация региона.
51-летний Сергей Елисеев, пишет калининградское издание Klops.ru, с 2021 года был вице-премьером и руководителем аппарата правительства региона. До этого он занимал еще несколько должностей в структурах власти Калининградской области, а также проходил службу в ФСБ.
Кроме того, должность зампреда по внутренней политике Херсонской области получил Владимир Беспалов. Ранее он занимал пост заместителя министра по муниципальному развитию и внутренней политике Калининградской области.