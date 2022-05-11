Песков отреагировал на планы властей Херсонской области присоединиться к России





Решение о присоединении Херсонской области к России должны будут принять жители региона. Об этом 11 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области. И определять свою судьбу тоже должны жители», — сказал Песков, комментируя заявление замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова (цитата по «Интерфакс»).

Вопрос вхождения в состав России, добавил пресс-секретарь главы государства, будут тщательно выверять и оценивать юристы. «Подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, обоснование, быть абсолютно легитимными, так, как это было в случае с Крымом», — прокомментировал ситуацию Песков.