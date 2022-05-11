Песков отреагировал на планы властей Херсонской области присоединиться к России

Решение о присоединении Херсонской области к России должны будут принять жители региона. Об этом 11 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области. И определять свою судьбу тоже должны жители», — сказал Песков, комментируя заявление замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова (цитата по «Интерфакс»).
Вопрос вхождения в состав России, добавил пресс-секретарь главы государства, будут тщательно выверять и оценивать юристы. «Подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, обоснование, быть абсолютно легитимными, так, как это было в случае с Крымом», — прокомментировал ситуацию Песков.
У пресс-секретаря президента уточнили, считают ли в Кремле, что правильнее для решения этого вопроса провести референдум. «Я сказал то, что я хотел сказать. Я не говорил ничего про референдум», — ответил Песков.
Накануне власти Херсонской области рассказали о планах обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о вхождении в состав РФ. По словам представителя военно-гражданской администрации области, вынесения этого вопроса на референдум не планируется.
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