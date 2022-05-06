Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.
ЕС предлагает освободить Венгрию, Словакию и Чехию от эмбарго на нефть из РФ до 2024 года.
Полное эмбарго на российскую нефть будет введено Евросоюзом через 9 месяцев, сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.
Арбитражный суд Москвы арестовал счета российской структуры американского производителя компьютеров Dell на 778,5 миллиона рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел. В суд на компанию подал системный интегратор «Талмер» в начале апреля. Поводом стало то, что Dell не оказала услуг по техподдержке облачных сервисов из-за сворачивания деятельности в России, хотя эти услуги уже были частично оплачены. Суд, вынося решение, указал на то, что учредители Dell находятся в «недружественной стране».
Главное к этому часу:
- санкции ЕС в отношении энергетического сектора России — красная линия для Венгрии, сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан;
- источник ТАСС рассказал, что Россия выплатила более 81 миллиона рублей в качестве пособий пенсионерам и бюджетникам на Украине;
- заявки европейских потребителей на российский газ сохраняются на высоком уровне — 98,9 миллиона кубометров, сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Сам транзит со стороны России продолжается в штатном режиме.
СК РФ занялся расследованием факта издевательства грузинского наемника над российским пленным на Украине, сообщили в ведомстве.
Главное к этому часу:
- предприятия «Ростеха» планируют разработать мини-дроны, умещающиеся в карман, используя опыт спецоперации на Украине, сообщил представитель компании;
- Австрия по-прежнему выступает против введения эмбарго на поставки газа из России, так как данная мера — красная линия для республики, сообщила министр цифровизации и экономики страны Маргарете Шрамбёк;
- более 13,5 тысячи жителей ДНР и ЛНР пересекли за минувшие сутки границу РФ в Ростовской области, сообщили в Пограничном управлении ФСБ РФ по региону.
Первая леди США Джилл Байден посетит Восточную Европу, чтобы встретиться с украинскими беженцами. New York Times пишет, что сначала Джилл Байден поедет в Румынию, а на
Ранее в Белом доме заявили, что у президента Джо Байдена нет планов посетить Украину, хотя он хотел бы это сделать.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что единственная возможность сохранить суверенитет для европейских государств — выход из Евросоюза.
— Европарламент выступил за глубокое реформирование Евросоюза. В числе одобренных решений — отмена принципа солидарного принятия важнейших решений. Иными словами, предлагается отказаться от права вето членов ЕС. Мнение отдельных государств, а значит их граждан, более не будет учитываться. <...> Права голоса будут лишены миллионы жителей Европы. Их государства окончательно потеряют суверенитет, — рассуждает Володин.
С «Азовстали» в Мариуполе и ближайших территорий эвакуировали около 500 мирных жителей, сообщает генсек ООН Антониу Гутерриш.
— Надеюсь, что дальнейшая координация с Москвой и Киевом приведет к новым гуманитарным паузам, чтобы обеспечить безопасный проход гражданскому населению, — написал Гутерриш.
Эвакуация мирных жителей из Мариуполя проходит при поддержке представителей ООН и Международного комитета Красного Креста. Сообщалось, что более 400 эвакуированных человек добрались до Запорожья. По данным Минобороны России, еще около сотни человек перевезли в ДНР.
Офис генпрокурора Украины выписал ряд повесток о вызове на допрос российских должностных лиц, в том числе спикера Госдумы Вячеслава Володина, спикера Совфеда Валентину Матвиенко, зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева и министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Основной франчайзи KFC и Pizza Hut, польская компания AmRest, попыталась продать инвестфонду «ВТБ Капитал» свое российское подразделение, управляющее 267 заведениями KFC и Pizza Hut. Однако сделка сорвалась из-за санкций.
От оплаты поставок российского газа в рублях отказалась Австрия.
— Наша позиция ясна. Мы привержены уже существующим соглашениям [с российской стороной] и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения, — сказал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
Он подчеркнул, что российский президент Владимир Путин своими решениями добился «противоположных результатов», сделав страны НАТО «более сплоченными».
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил информацию о том, что США якобы передали украинцам информацию о координатах крейсера «Москва» перед тем, как тот затонул.
Соединенные Штаты предоставили Украине разведданные о местоположении крейсера «Москва» незадолго до того, как на корабле начался пожар, сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, украинские военные, заметив военный корабль в Черном море, сверились со своими американскими коллегами, которые подтвердили цель и предоставили точные данные о местоположении крейсера. Спустя некоторое время на «Москве» начался пожар и корабль затонул, уточняет CNN. При этом источники телеканала подчеркивают, что США точно не знали, как именно Киев воспользуется разведданными.
Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что в результате пожара, детонации боезапаса и затопления крейсера «Москва» погиб 1 военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 человек, находившиеся на судне, были эвакуированы на другие корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь.
Посольство России в США назвало одиозными обвинения американской администрации в наличии у РФ планов по применению на Украине отравляющих веществ и призвало Штаты уничтожить собственный химический арсенал.
Россия не угрожает США и их европейским союзникам и считает безосновательными звучащие с их стороны обвинения в «агрессивной ядерной риторике», заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
- в ООН заявили о начале операции по эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Накануне в Минобороны России заявили, что 5, 6 и 7 мая с 08:00 до 18:00 по московскому времени будет открыт гуманитарный коридор для этих целей;
- несколько часов шел обстрел сел Журавлевка и Нехотеевка в Белгородской области со стороны Украины, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Пострадавших среди мирного населения нет, повреждены линии электропередачи и пять домов. Напомним, в Белгородской области установлен «желтый» уровень террористической опасности;
- британская налоговая служба перестала признавать статус Мосбиржи с
5 мая;
- в Приднестровье удалось нейтрализовать беспилотник со взрывчаткой, опасность террористических актов сохраняется. Об этом рассказал глава МИД ПМР Виталий Игнатьев;
- режим временного ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России продлен до
13 мая, сообщила Росавиация.