Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Соединенные Штаты предоставили Украине разведданные о местоположении крейсера «Москва» незадолго до того, как на корабле начался пожар, сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, украинские военные, заметив военный корабль в Черном море, сверились со своими американскими коллегами, которые подтвердили цель и предоставили точные данные о местоположении крейсера. Спустя некоторое время на «Москве» начался пожар и корабль затонул, уточняет CNN. При этом источники телеканала подчеркивают, что США точно не знали, как именно Киев воспользуется разведданными.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что в результате пожара, детонации боезапаса и затопления крейсера «Москва» погиб 1 военнослужащий, еще 27 членов экипажа пропали без вести. Остальные 396 человек, находившиеся на судне, были эвакуированы на другие корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь.

