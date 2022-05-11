«Это Россия, никаких ХНР». Власти Херсонской области обратятся к Путину с просьбой о вхождении в состав России



Власти Херсонской области планируют обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о включении региона в состав России. Об этом 11 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации области Кирилла Стремоусова.

«Город Херсон — это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации», — сказал он.