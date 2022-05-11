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    «Это Россия, никаких ХНР». Власти Херсонской области обратятся к Путину с просьбой о вхождении в состав России

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    37 комментариев


    Власти Херсонской области планируют обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о включении региона в состав России. Об этом 11 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации области Кирилла Стремоусова.

    «Город Херсон — это Россия, никаких ХНР (Херсонской народной республики) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации», — сказал он.

    24 февраля президент России Владимир Путин объявил о военной спецоперации на Украине. Смотрите на «Фонтанке» онлайн-трансляцию, посвящённую этим событиям.

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    Комментарии (37)

    Капитан Очевидность2
    "Город Херсон — это Россия,...референдумов не будет."

    Что, вот так просто, даже никаких референдумом для формальности не проведут? Совсем оккупанты обленились.
    274780767
    Ну что, все уже приготовились в очередной раз затянуть потуже пояса?
    274655793
    Казалось бы, отличная идея, инициатива снизу
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