    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 18

    6 м/с, ю-в

    761мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd63.1eur64.72
    ТЕМА ДНЯ

    Что изменится с 1 июня в транспорте Петербурга

    Прогноз погоды на летоКак спасти птенцаОбраз жизниДуховный путь 2.0ТуризмАктуальная подборкаОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    Херсонская область планирует войти в состав России с 70% «за» на референдуме

    2285
    21 комментарий

    Власти Херсонской области уверены, что регион станет полноценным субъектом Российской Федерации. Об этом 31 мая заявил заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов.

    «Я лично вижу Херсонскую область, подчеркиваю, не республику, а область, в составе Российской Федерации. Вопрос времени, действительно, когда мы там будем, этот вопрос зависит от жителей Херсонщины», — цитирует его слова РИА Новости.

    По его ожиданиям, за вхождение в состав РФ на референдуме проголосуют как минимум 60–70 % жителей.

    В начале мая власти Херсонской области рассказали о планах обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о вхождении в состав РФ. По словам представителя военно-гражданской администрации области, вынесения этого вопроса на референдум не планируется. Однако пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что определить судьбу региона должны его жители.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (21)

    Дежурный по объединению
    Херсон накормит всю Россию!
    angel of death
    на своих граждан у Медведева - я процитирую "денег нет, но вы держитесь там", а на этих он найдёт? =/
    274655793
    Надо домик там прикупить,пока дешево.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний

    close