Херсонская область планирует войти в состав России с 70% «за» на референдуме

Власти Херсонской области уверены, что регион станет полноценным субъектом Российской Федерации. Об этом 31 мая заявил заместитель главы администрации Кирилл Стремоусов.
«Я лично вижу Херсонскую область, подчеркиваю, не республику, а область, в составе Российской Федерации. Вопрос времени, действительно, когда мы там будем, этот вопрос зависит от жителей Херсонщины», — цитирует его слова РИА Новости.
По его ожиданиям, за вхождение в состав РФ на референдуме проголосуют как минимум
В начале мая власти Херсонской области рассказали о планах обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой о вхождении в состав РФ. По словам представителя военно-гражданской администрации области, вынесения этого вопроса на референдум не планируется. Однако пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что определить судьбу региона должны его жители.