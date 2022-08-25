Мелитополь и города Херсонской области остались без электричества

Без электричества в Запорожской области остались Мелитополь. Херсон и другие населенные пункты области также обесточены. Об этом 25 августа сообщают местные власти, передают РИА Новости и «Интерфакс».



«Электричества нет в Херсоне и некоторых населенных пунктах области. Частично отключено водоснабжение и мобильная связь», — рассказал собеседник из Херсонской области.



Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожья сообщил об отключении электричества в Мелитополе.

