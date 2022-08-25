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    Мелитополь и города Херсонской области остались без электричества

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    Без электричества в Запорожской области остались Мелитополь. Херсон и другие населенные пункты области также обесточены. Об этом 25 августа сообщают местные власти, передают РИА Новости и «Интерфакс».

    «Электричества нет в Херсоне и некоторых населенных пунктах области. Частично отключено водоснабжение и мобильная связь», — рассказал собеседник из Херсонской области.

    Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожья сообщил об отключении электричества в Мелитополе.

    Причины произошедшего выясняются.

    Новость дополняется.

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