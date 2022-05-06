Турчак — жителям Херсонской области: Россия здесь навсегда

Россия пришла в Херсонскую область навсегда. Такое заявление сделал 6 мая секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе визита в Херсон.



«Хотел еще раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми, которые здесь проживают», — сказал он.



На вопрос о будущем статусе региона он ответил, что это «определят жители».

