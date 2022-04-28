Администрация Херсонской области объявила о переходе в рублёвую зону

Освобождённая Херсонская область с 1 мая переходит в рублёвую зону, рассказал РИА Новости 28 апреля заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.



«С 1 мая мы переходим в рублевую зону», — сказал он.



Переходный период, по его словам, продлится около четырёх месяцев, когда в ходу будут и гривна, и рубль, а затем, подчеркнул Стремоусов, «мы полностью перейдем на расчеты в рублях».



Он также заявил, что возвращение Херсонской области под контроль Украины исключено, «референдумов никаких не планируется», и первостепенная задача — восстановление экономики региона. «Херсонская область будет развиваться и превратится в цветущий край», — уверен Стремоусов (цитата по РИА).

