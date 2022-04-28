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    Администрация Херсонской области объявила о переходе в рублёвую зону

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    12 комментариев

    Освобождённая Херсонская область с 1 мая переходит в рублёвую зону, рассказал РИА Новости 28 апреля заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов.

    «С 1 мая мы переходим в рублевую зону», — сказал он.

    Переходный период, по его словам, продлится около четырёх месяцев, когда в ходу будут и гривна, и рубль, а затем, подчеркнул Стремоусов, «мы полностью перейдем на расчеты в рублях».

    Он также заявил, что возвращение Херсонской области под контроль Украины исключено, «референдумов никаких не планируется», и первостепенная задача — восстановление экономики региона. «Херсонская область будет развиваться и превратится в цветущий край», — уверен Стремоусов (цитата по РИА).

    После кратковременного сбоя в Херсоне вновь заработали российские каналы, передаёт агентство.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

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    Комментарии (12)

    Thunder
    Если на Донбассе "волеизъявление местных" хоть в какую-то красивую картинку оборачивалось, то тут просто напролом: мы решили поставить своего петрушку и снять на камеру пару полоумных бабок на "референдуме". Партизанщина и подполье на Херсонщине будут невиданных масштабов, этих "руководителей" будут отстреливать каждый месяц, как мух. "Освободители", блин!
    Resident_Ev1l
    А кто то говорил что целью операции не является оккупация территорий Украины. Опять наврал.
    VKuser466047967
    Помнится... году в 1984.. когда были там всякие ...торги , типа Ленрыба, Ленмясо , Ленмебель , мы ехали в Николаев и Херсон. В Николаеве оказались Нирыба , Нимясо и мы с тревогой ехали в Херсон )))
    В общем люди там выкрутились - Херсонрыба )))
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