    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -3

    3 м/с, ю-з

    768мм

    72%

    Подробнее
    usd72.88eur75.92
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

    Онлайн-хроника военной операции

    2060
    обсудить

    Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.

    ПоделитьсяПоделиться

    Мы продолжаем вести онлайн-хронику военного конфликта и реакции мира на него. Вот что случилось в минувшую среду, 27 апреля:

    • «Газпром» приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях;
    • производитель дронов и видеокамер DJI заявил о приостановке коммерческой деятельности в России и на Украине. Это первая китайская компания, объявившая об остановке бизнеса из-за спецоперации;
    • СК РФ возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении журналиста и участника телепрограммы «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова;
    • Владимир Путин во время выступления перед Советом законодателей заявил, что если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, то ответ будет молниеносным, Россия, в случае создания для нее угрозы, использует в ответ средства, которых пока нет у ее оппонентов;
    • реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 1,2% в годовом выражении, заявили в Росстате;
    • Херсонская область Украины с 1 мая переходит в рублевую зону, сообщил РИА Новости зампред военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. По его словам, переход займет до четырех месяцев, в это время в ходу будет и рубль, и гривна. Но по окончании этого периода область полностью перейдет на расчеты в рублях.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний

    close