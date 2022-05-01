Глава военно-гражданской администрации Херсонской области рассказал, когда в регионе заработают российские банки

Российские банки смогут открыть свои отделения в Херсонской области после установления в регионе устойчивой связи. Об этом со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо вечером 1 мая сообщает ТАСС.



«Готовится открытие российских банков, но работа еще не началась. Известно количество планируемых отделений. <...> Это будет МРБ-банк (Международный расчетный банк — Прим. ред.), но пока не будет устойчивой связи, банк не сможет эффективно работать», — цитирует Сальдо государственное информагентство.

