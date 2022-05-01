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    Глава военно-гражданской администрации Херсонской области рассказал, когда в регионе заработают российские банки

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    4 комментария

    Российские банки смогут открыть свои отделения в Херсонской области после установления в регионе устойчивой связи. Об этом со ссылкой на главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо вечером 1 мая сообщает ТАСС.

    «Готовится открытие российских банков, но работа еще не началась. Известно количество планируемых отделений. <...> Это будет МРБ-банк (Международный расчетный банк — Прим. ред.), но пока не будет устойчивой связи, банк не сможет эффективно работать», — цитирует Сальдо государственное информагентство.

    По словам главы военно-гражданской администрации Херсонской области, в настоящий момент идут работы по налаживанию связи.

    Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета. Он выразил уверенность, что вопрос будет решен силами крымских и донецких операторов.

    Напомним, что в начале апреля глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что возглавляемый им банк будет работать в Крыму, однако в каком это будет формате — пока обсуждается.

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    Комментарии (4)

    Dmitry Antonov
    Напоминает что-то историческое. И не с нашей стороны.
    07A
    Херсонская область вернулась домой. Запорожской приготовиться.
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