Костин: ВТБ будет работать в Крыму, пока обсуждается — в каком формате

«Крым — это наша территория, и мы будем работать там. В каком формате? <...> Там создана достаточно эффективная система, <...> поэтому все эти связи будем налаживать, развивать. Мне кажется, сейчас очень важно привлечь инвестиции в Крым, прежде всего в индустрию отдыха. И, конечно, мы думаем и работаем над этим», — цитирует Костина ТАСС.

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк будет обслуживать клиентов в Крыму. Такое заявление он сделал на пресс-подходе в Госдуме РФ 5 апреля. Ранее предоставлять услуги физическим и юридическим лицам в регионе также начал попавший под санкции Промсвязьбанк.

Прежде крупные российские банки не работали на полуострове из-за угрозы санкций. В сентябре 2021 года Андрей Костин заявлял, что крупнейшим отечественным кредитным организациям нет смысла обслуживать клиентов из Крыма, а инвестиции в этот регион «не успевают осваивать». Однако после введенных блокирующих санкций из-за начала спецоперации на Украине бояться банкам стало уже нечего.



Первым сотрудничать с Крымом начал «Промсвязьбанк», все активы которого в США также заморозили, как и в случае с ВТБ. 4 апреля в пресс-службе финансового учреждения заявили, что банк начал обслуживать крымчан: физлица смогут взять потребительские кредиты, а бизнес — открыть расчетный счет. Правда, пока жителей полуострова обслуживает отделение ПСБ в Краснодаре.



О том, будут ли сотрудничать с крымчанами другие банки, попавшие под санкции, пока неизвестно. На прямой вопрос «Фонтанки» Сбербанку, планирует ли он работать в Крыму и в каком формате, ответ пресс-службы был получен немногословный: «Не комментируем».

