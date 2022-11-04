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    Путин: Гражданских нужно вывезти из опасных районов Херсона

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    Тех, кто живет в наиболее опасных районах Херсона, необходимо эвакуировать ради безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин 4 ноября.

    «Гражданское население не должно страдать от обстрелов, от каких-то наступательных, контрнаступательных, прочих мероприятий, связанных с военными действиями», — заявил глава государства (цитата по ТАСС).

    Заявление было сделано после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому. Там Владимир Путин пообщался, в частности, с волонтерами, которые работают в Херсонской области.

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