В Херсоне заявили о нейтрализации вооруженных боевиков

В Херсоне российские силовики нейтрализовали группу вооруженных преступников, оказавших сопротивление. Об этом 17 сентября пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.



По их данным, сейчас стрельба закончилась, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.



При этом РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в центре Херсона была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа.



О стрельбе в центре города сообщалось вечером в субботу. Предположительно, она велась на проспекте Ушакова в районе железнодорожного вокзала.

