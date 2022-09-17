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    Боевые действия на Украине

    В Херсоне заявили о нейтрализации вооруженных боевиков

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    В Херсоне российские силовики нейтрализовали группу вооруженных преступников, оказавших сопротивление. Об этом 17 сентября пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    По их данным, сейчас стрельба закончилась, жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

    При этом РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в центре Херсона была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа.

    О стрельбе в центре города сообщалось вечером в субботу. Предположительно, она велась на проспекте Ушакова в районе железнодорожного вокзала.

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