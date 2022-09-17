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    Боевые действия на Украине

    В центре Херсона слышна стрельба

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    Стрельба из автоматического оружия слышна в центре подконтрольного России Херсона. Об этом вечером 17 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    По данным ведомства, стреляют на проспекте Ушакова. «Вести Крым» передает, что «контртеррористическая операция» проходит в районе железнодорожного вокзала и публикует видео с места. Официальных комментариев на этот счет пока нет.

    РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что в городе по предварительным данным, идет «ликвидация ДРГ».

    Кроме того, сегодня вечером в Херсоне произошли несколько взрывов, предположительно, работала российская ПВО.

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