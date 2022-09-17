В центре Херсона слышна стрельба

Стрельба из автоматического оружия слышна в центре подконтрольного России Херсона. Об этом вечером 17 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.



По данным ведомства, стреляют на проспекте Ушакова. «Вести Крым» передает, что «контртеррористическая операция» проходит в районе железнодорожного вокзала и публикует видео с места. Официальных комментариев на этот счет пока нет.

