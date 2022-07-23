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    Боевые действия на Украине

    В занятых российскими войсками Херсонской и Запорожской областях под референдумы создали избиркомы

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    Пророссийские власти Херсонской области подписали документ о создании избирательной комиссии. Она должна будет провести референдум о присоединении к России.

    О создании комиссии в Херсонской области местная военно-гражданская администрация заявила 23 июля. Планируется, что в избиркоме будет 7 человек.

    С аналогичным заявлением выступили в Запорожской области.

    Комиссия, по замыслу, должна будет провести референдум по вопросу присоединения к России. Есть версия, что он намечен на 11 сентября, единый день голосования в России.

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