В занятых российскими войсками Херсонской и Запорожской областях под референдумы создали избиркомы

Пророссийские власти Херсонской области подписали документ о создании избирательной комиссии. Она должна будет провести референдум о присоединении к России.

О создании комиссии в Херсонской области местная военно-гражданская администрация заявила 23 июля. Планируется, что в избиркоме будет 7 человек.

С аналогичным заявлением выступили в Запорожской области.

Комиссия, по замыслу, должна будет провести референдум по вопросу присоединения к России. Есть версия, что он намечен на 11 сентября, единый день голосования в России.