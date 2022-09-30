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    Мобилизация

    Боевые действия на Украине

    Кремль готовится принять в состав РФ новые территории

    В администрацию президента съезжаются депутаты, сенаторы, губернаторы и министры

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    В ночь на 30 сентября президент России признал независимость Херсонской и Запорожской областей. Ранее стало известно о том, что сегодня в 15:00 мск Владимир Путин подпишет документы о вхождении в состав РФ этих регионов, а также Луганской и Донецкой Народных Республик, после чего запланировано объемное обращение к парламенту и нации. Приглашение в Кремль получили депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, министры, губернаторы. И всё это происходит на фоне частичной мобилизации населения для участия в специальной военной операции.

    Мы внимательно следим за происходящим, обо всем расскажем и покажем в этой онлайн-трансляции.

    Филипп Сапегин / E1.RU
    Фото: Мария Романова / Городские порталы
    Скриншот: Kremlin.ru
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    После объявления в России частичной мобилизации людей стало интересовать, сколько мужчин сейчас проживает в нашей стране и сколько из них может быть призвано в армию. Статистику изучили журналисты E1.RU. По данным Росстата на начало 2022 года, в России проживает 67,7 млн мужчин (46% от общей численности населения). Подавляющему большинству из них (51,9 млн человек) от 18 до 70 лет. При этом далеко не все они могут попасть под мобилизацию.

    Филипп Сапегин / E1.RU

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что общий мобилизационный ресурс составляет почти 25 миллионов человек, а призвать сейчас планируется 300 тысяч резервистов.

    Филипп Сапегин / E1.RU
    Фото: Мария Романова / Городские порталы
    Скриншот: Kremlin.ru
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    Хроника геополитических событий:

    • 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Финансовые рынки отреагировали на это обвалом, ЦБ — поднятием ключевой ставки, Европа и США — новыми санкциями. Новые пакеты санкций за эти семь месяцев принимались несколько раз, множество крупных международных компаний ушли с российского рынка, крупнейшие иностранные соцсети были запрещены в России;
    • в ходе СВО Херсонская и Запорожская области перешли под контроль РФ. На этих территориях, а также в ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября прошли референдумы. Согласно опубликованным результатам голосования, было принято решение о присоединении их к России. После подписания документов Российская Федерация считает ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области частью страны, однако некоторые территории Донецкой Народной Республики до сих пор находятся под контролем Украины;
    • Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли после присоединения к России территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей спецоперация из военной переформатирована в контртеррористическую, сказал, что пока ему неизвестно о таком решении и принимать его будет лично Путин. При этом он добавил, что «как минимум нужно освободить всю территорию Донецкой Народной Республики».
    Филипп Сапегин / E1.RU
    Фото: Мария Романова / Городские порталы
    Скриншот: Kremlin.ru
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    Мы уже рассказывали, что в период частичной мобилизации под «призыв» могут попасть не только граждане в запасе, но и автомобили. Причем если в советское время подлежащие мобилизации машины регистрировались в военкоматах, то сейчас данные берутся из общей базы данных ГИБДД. Владельца такого автомобиля могут пригласить в военкомат для оформления документов, а затем при необходимости — изъять машину. Правда, без объявления военного положения это возможно только для автомобилей, зарегистрированных на юридических лиц, но приглашать для регистрации частников могут и сейчас.

    Фото: Мария Романова / Городские порталы

    Рассказываем подробности.

    Филипп Сапегин / E1.RU
    Фото: Мария Романова / Городские порталы
    Скриншот: Kremlin.ru
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    МИД Узбекистана гарантировал, что никаких принудительных депортаций из республики россиян, соблюдающих закон, не будет.

    — Граждане зарубежных стран, не совершившие правонарушения, принудительной депортации не подлежат, — цитирует слова министерства издание РБК.

    В МИДе добавили, что Узбекистан привержен принципам территориальной целостности, уважения независимости и суверенитета.

    Филипп Сапегин / E1.RU
    Фото: Мария Романова / Городские порталы
    Скриншот: Kremlin.ru
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    Вот что сказал о сегодняшнем собрании в Кремле Дмитрий Песков.

    — В Георгиевском зале в 15:00 состоится подписание договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Состоится объемное выступление Путина. Это другой формат, очень важно не путать. Послание состоится позже. На полях мероприятия состоится встреча с главами регионов, — отметил пресс-секретарь главы государства.

    Филипп Сапегин / E1.RU
    Фото: Мария Романова / Городские порталы
    Скриншот: Kremlin.ru
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    В ночь на 30 сентября Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей.

    Скриншот: Kremlin.ru

    Аналогичные указы в отношении ЛДНР были подписаны еще в конце февраля 2022 года, сразу после чего началась специальная военная операция.

    Филипп Сапегин / E1.RU
    Фото: Мария Романова / Городские порталы
    Скриншот: Kremlin.ru
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    Добрый день, друзья! Мы начинаем новую онлайн-трансляцию. Сначала коротко напомним о том, что произошло в России за последние сутки.

    • Владимир Путин подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей. Сегодня в 15:00 мск в Кремле подпишут документы о вхождении в состав РФ этих территорий, а также Луганской и Донецкой Народных Республик;
    • РЖД будет возвращать деньги за неиспользованные билеты мобилизованным, даже если они куплены по «невозвратному» тарифу. Также оформят возврат и тем, кто собирался поехать вместе с военнообязанным;
    • Минцифры РФ попросило руководителей ИТ-компаний и операторов связи позаботиться о мобилизованных сотрудниках. В частности, разово выплатить им несколько окладов и в дальнейшем платить не меньше 80% зарплаты;
    • власти Финляндии подтвердили, что закроют границы для российских туристов начиная с 30 сентября;
    • Алла Пугачева снова улетела из России. Ее заметили в московском аэропорту Внуково вместе с детьми, оттуда они улетели в Израиль;
    • в Минобороны объявили, что мобилизованные россияне уже приступили к боевому слаживанию рядом с районами «выполнения боевых задач».
    Филипп Сапегин / E1.RU
    Фото: Мария Романова / Городские порталы
    Скриншот: Kremlin.ru

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    Владимир ПутинРоссия и УкраинаСпециальная военная операцияЧастичная мобилизация

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