FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +1
86.93р97.77р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Вышли к Херсону. В Минобороны отчитались об итогах первого дня спецоперации на Украине

17
Печать

Все поставленные перед группировками войск вооруженных сил России дневные задачи выполнены успешно. Об этом 24 февраля заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков отметил, что специальная военная операция продолжается. Группировки ДНР и ЛНР прорвали оборону ВСУ, продвинулись на 6–8 километров. Возможным это стало благодаря российской огневой поддержке и авиации.

«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым», — заявили в МО.

Всего благодаря вооруженным силам России из строя были выведены 83 наземных объекта военной украинской инфраструктуры. Были сбиты два Су-27, два Су-24, вертолет и четыре беспилотника «Байрактар ТБ-2».

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля заявил о начале военной операции. Очевидцы сообщают, что в украинских городах гремят взрывы, начались паника и очереди на заправках, в Киеве слышны сирены. На всей территории Украины введено военное положение.

Онлайн-трансляцию о ситуации на Украине и связанных с этим событиях смотрите на сайте «Фонтанки».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

260928241
Вода людям.
sergeant-1
Он шел на Одессу,
А вышел к Херсону —
В засаду попался отряд.
Налево — застава,
Махновцы — направо,
И десять осталось гранат.
Athair
Почитал, что на украинских сайтах пишут - там герои громят агрессора на всех направлениях, вертолетами и технико
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний