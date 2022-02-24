Вышли к Херсону. В Минобороны отчитались об итогах первого дня спецоперации на Украине

Все поставленные перед группировками войск вооруженных сил России дневные задачи выполнены успешно. Об этом 24 февраля заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков отметил, что специальная военная операция продолжается. Группировки ДНР и ЛНР прорвали оборону ВСУ, продвинулись на 6–8 километров. Возможным это стало благодаря российской огневой поддержке и авиации.
«Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск к городу Херсон. Это позволило разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым», — заявили в МО.
Всего благодаря вооруженным силам России из строя были выведены 83 наземных объекта военной украинской инфраструктуры. Были сбиты два Су-27, два Су-24, вертолет и четыре беспилотника «Байрактар ТБ-2».