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В Киеве работают воздушные сирены. Горожане выстроились в очереди на АЗС и в пробки на выезд из города

Очевидцы сообщают, что этим утром по всей территории украинской столицы сработала система воздушной тревоги.

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Вой сирен слышали во всех частях Киева.

Судя по онлайн-камерам, установленным на улицах Киева, центральная улица города — Крещатик — практически пустынна.

Очевидцы сообщают об очередях на АЗС в столице Украины и пробках из машин на выезд из города:

Украинское агентство УНИАН в своем телеграм-канале сообщает, что «на въезде в Киев со стороны Вышгорода поставлен блокпост. Проводится выборочная проверка документов, багажников и содержимого машин».

«УНИАН»

Сервис «Яндекс.Карты» фиксирует большой поток автомобилей на выезд из Киева.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
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Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

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Комментарии (11)

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Не говорите, что виноват только Путин. Вместе с ним виноват весь народ, который поддержал захват Крыма в 2014. Я больше не считаю Россию своей родиной, и российский народ - своим народом.
Нефритовый Заяц
А где украинские тролли? В этих пробках стоят?
Давно пора чистить эти авгиевы конюшни.
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