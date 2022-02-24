В Киеве работают воздушные сирены. Горожане выстроились в очереди на АЗС и в пробки на выезд из города

Вой сирен слышали во всех частях Киева.
Судя по онлайн-камерам, установленным на улицах Киева, центральная улица города — Крещатик — практически пустынна.
Очевидцы сообщают об очередях на АЗС в столице Украины и пробках из машин на выезд из города:
Украинское агентство УНИАН в своем телеграм-канале сообщает, что «на въезде в Киев со стороны Вышгорода поставлен блокпост. Проводится выборочная проверка документов, багажников и содержимого машин».
«УНИАН»
Сервис «Яндекс.Карты» фиксирует большой поток автомобилей на выезд из Киева.