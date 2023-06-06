    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 14

    3 м/с, ю-з

    764мм

    47%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd81.33eur87.03

    Новая Каховка затоплена после подрыва ГЭС. Введен режим ЧС

    6794
    19 комментариев

    Режим местной чрезвычайной ситуации введен на территории Новокаховского городского округа в Херсонской области. Об этом 6 июня сообщила местная администрация.

    Мэр Владимир Леонтьев поручил чиновникам совместно с МЧС организовать мероприятия по ликвидации ЧС в зонах подтопления, а также по защите жилого фонда, дорожной инфраструктуры, социально значимых объектов округа.

    Также он заявил, что уровень воды поднялся до 10–11 метров, он может достичь 12,5 метра. «Город затоплен», — резюмировал мэр Новой Каховки (цитата по ТАСС). Уточняется, что подтоплены около 600 домов. Об эвакуации людей из домов на берегу Днепра Леонтьев говорил ранее.

    РИА Новости пишет, что в городе Голая Пристань началась эвакуация. «Началось подтопление, увеличилась вода примерно на метр, часть старого пляжа уже затоплена. Пока до жилых зданий, помещений вода не доходит. Мы начали организацию эвакуации, в первую очередь маломобильных людей будет проводиться», — сказал глава администрации Геннадий Недляков.

    Врио главы области Владимир Сальдо при этом говорил, что подрыв ГЭС «не сильно скажется на ситуации в Херсонской области. Не потребуется даже крупная эвакуация людей».

    «Фонтанка» показывала эпичные кадры последствий разрушения Каховской ГЭС с воздуха. Станция быстро разрушается и практически исчезла, а уровень воды в прибрежных районах ниже по течению продолжает расти.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ6
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close