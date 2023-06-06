Новая Каховка затоплена после подрыва ГЭС. Введен режим ЧС

Режим местной чрезвычайной ситуации введен на территории Новокаховского городского округа в Херсонской области. Об этом
Мэр Владимир Леонтьев поручил чиновникам совместно с МЧС организовать мероприятия по ликвидации ЧС в зонах подтопления, а также по защите жилого фонда, дорожной инфраструктуры, социально значимых объектов округа.
Также он заявил, что уровень воды поднялся до 10–11 метров, он может достичь
РИА Новости пишет, что в городе Голая Пристань началась эвакуация. «Началось подтопление, увеличилась вода примерно на метр, часть старого пляжа уже затоплена. Пока до жилых зданий, помещений вода не доходит. Мы начали организацию эвакуации, в первую очередь маломобильных людей будет проводиться», — сказал глава администрации Геннадий Недляков.
Врио главы области Владимир Сальдо при этом говорил, что подрыв ГЭС «не сильно скажется на ситуации в Херсонской области. Не потребуется даже крупная эвакуация людей».
«Фонтанка» показывала эпичные кадры последствий разрушения Каховской ГЭС с воздуха. Станция быстро разрушается и практически исчезла, а уровень воды в прибрежных районах ниже по течению продолжает расти.