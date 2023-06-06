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    В Кремле высказались о разрушении Каховской ГЭС

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    Россия решительно отвергает обвинения в причастности к удару по Каховской ГЭС. Об этом во вторник, 6 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По словам представителя Кремля, на Каховской ГЭС речь однозначно идет о преднамеренной диверсии Украины.

    Запись ответа пресс-секретаря главы государства в своем Telegram-канале опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

    «Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экономические последствия и последствия иного характера, которые еще предстоит установить», — сказал Песков.

    Пресс-секретарь предположил, что одной из целей диверсии было лишение Крыма воды. «Падает уровень воды в водохранилище и соответственно сокращается подача в канал. Резко сокращается», — ответил Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента РФ связал диверсию с тем, что ВСУ не добиваются поставленных целей после начала крупномасштабных наступательных действий. «Эти наступательные действия захлебываются», — добавил Песков.

    В ночь на 6 июня стало известно о разрушении конструкций Каховской ГЭС в результате взрыва. Вода из водохранилища начала неконтролируемо сбрасываться. В зону подтопления попадают прибрежные территории 14 населенных пунктов, в которых проживают 22 тысячи человек. Власти заявили, что готовы к их эвакуации в случае необходимости. В Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены 3 оперативные группы спасателей МЧС. Подтоплен и подконтрольный Украине Херсон. ТАСС пишет, что разрушилась уже половина пролетов Каховской ГЭС, обрушение продолжается.

    Вода в Днепре в районе Новой Каховки поднялась более чем на 10 м. Мэр Леонтьев прогнозирует, что она начнет спадать в течение 72 часов. Городские власти начали эвакуацию жителей порядка 300 домов, расположенных на берегу Днепра. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, в свою очередь, отметил, что крупная эвакуация людей из региона не потребуется.

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