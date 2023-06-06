В Кремле высказались о разрушении Каховской ГЭС

Россия решительно отвергает обвинения в причастности к удару по Каховской ГЭС. Об этом во вторник, 6 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, на Каховской ГЭС речь однозначно идет о преднамеренной диверсии Украины.

Запись ответа пресс-секретаря главы государства в своем Telegram-канале опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Эта диверсия потенциально может повлечь очень тяжелые последствия для нескольких десятков тысяч жителей региона, экономические последствия и последствия иного характера, которые еще предстоит установить», — сказал Песков.