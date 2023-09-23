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    Владимир Сальдо избран губернатором Херсонской области

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    23 комментария

    Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо избавился от приставки врио. Депутаты областной думы 23 сентября избрали его губернатором региона, о чем он сам сообщил в своем телеграм-канале.

    Сальдо принес присягу на верность Конституции РФ и вступил в должность. На церемонии присутствовал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

    Губернатор Херсонской области пообещал сосредоточиться на возрождении региона и повышении уровня жизни его жителей. «Для этого у нас есть все необходимые возможности. Уже сейчас, как только заезжаешь на Херсонщину из Крыма, сразу видишь, что попал в богатый регион. Это богатство края должно служить людям», — отметил он.

    С вступлением в должность Сальдо поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.

    После начала боевых действий на Украине Владимир Сальдо занимал должность главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области. После референдума о ее присоединении в России 4 октября он был назначен врио главы региона.

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    Владимир Сальдо
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    Комментарии 23

    карпатыч23 Сен 2023 в 19:11
    что у финнов в 1940 году забрали - до сих пор не могут поднять и освоить.всё в разрухе
    +0−0
    карпатыч23 Сен 2023 в 19:06
    три сальдо да три сальдо - десять сальдо, так?
    +1−0
    Гость23 Сен 2023 в 19:04
    Фантасмогория...
    +2−0
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