Владимир Сальдо избран губернатором Херсонской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо избавился от приставки врио. Депутаты областной думы 23 сентября избрали его губернатором региона, о чем он сам сообщил в своем телеграм-канале.
Сальдо принес присягу на верность Конституции РФ и вступил в должность. На церемонии присутствовал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.
Губернатор Херсонской области пообещал сосредоточиться на возрождении региона и повышении уровня жизни его жителей. «Для этого у нас есть все необходимые возможности. Уже сейчас, как только заезжаешь на Херсонщину из Крыма, сразу видишь, что попал в богатый регион. Это богатство края должно служить людям», — отметил он.
С вступлением в должность Сальдо поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.
После начала боевых действий на Украине Владимир Сальдо занимал должность главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области. После референдума о ее присоединении в России 4 октября он был назначен врио главы региона.