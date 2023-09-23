Владимир Сальдо избран губернатором Херсонской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо избавился от приставки врио. Депутаты областной думы 23 сентября избрали его губернатором региона, о чем он сам сообщил в своем телеграм-канале.



Сальдо принес присягу на верность Конституции РФ и вступил в должность. На церемонии присутствовал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко.

Губернатор Херсонской области пообещал сосредоточиться на возрождении региона и повышении уровня жизни его жителей. «Для этого у нас есть все необходимые возможности. Уже сейчас, как только заезжаешь на Херсонщину из Крыма, сразу видишь, что попал в богатый регион. Это богатство края должно служить людям», — отметил он.