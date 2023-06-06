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    Шум Днепра и буйство волн. СК показал, что осталось от Каховской ГЭС

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    Следственный комитет прибыл на место обрушения дамбы Каховской ГЭС, чтобы выяснить причины произошедшего. Об этом 6 июня сообщил представитель СК России непосредственно с места аварии.

    «Сотрудниками Следственного комитета России продолжается осмотр места крушения гидротехнических сооружений Каховской ГЭС. Ввиду значительного обрушения конструкции данного сооружения анализ следовой обстановки затруднен. Рассматриваются все версии произошедшего», — заявил представитель ведомства.

    О прорыве дамбы на Каховской ГЭС стало известно ночью 6 июня. «Фонтанка» показывала последствия с воздуха: ГЭС практически исчезла, уровень воды продолжает расти. На данный момент известно, что уровень воды в Новой Каховке поднялся до 12 метров, в Днепрянах — до 11,2 метра, в Корсунке — до 7,3. СК России возбудил уголовное дело о теракте по факту разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления территории «в результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины». Москва и Киев обвинили в произошедшем друг друга.

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