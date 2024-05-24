Водители нарасхват. Доход автокурьеров в Петербурге за год вырос, некоторые получают до 243 тысяч

Из-за дефицита рабочей силы растут зарплаты сотрудников в ряде отраслей. Одна из таких сфер — доставка. За год средний доход автокурьеров в Петербурге вырос на 29%, водителей грузовиков — на 34%. Об этом 24 мая «Фонтанке» сообщили в пресс-службе сервиса «Яндекс.Доставка».

Курьерам, которые развозят заказы на автомобилях, как правило, платят больше, чем велокурьерам и пешим доставщикам. Средний доход автокурьера в час в Петербурге по сравнению с апрелем 2023 года вырос на 29%, водителя грузовика — на 34%.

«При этом в Санкт-Петербурге доход автокурьеров может достигать 185 900 рублей в месяц, а водителей грузовых авто — 243 000 рублей», — отметили в сервисе. В пресс-службе рекрутинговой компании hh.ru по Северо-Западу «Фонтанке» рассказали, что медианная зарплата петербургского автокурьера в мае выросла на 11% в сравнении с предыдущим месяцем и на 18,6% год к году. Сейчас работодатели предлагают таким сотрудникам до 150 тыс. рублей в месяц.

Медианная зарплата показывает средний уровень дохода сотрудника в отрасли, больше и меньше которого зарабатывает одинаковое количество человек.

Пеших курьеров тоже не обделяют. Их медианный доход в мае составил 94,3 тыс. рублей, что на 3 250 рублей (3,6%) больше, чем в апреле. По сравнению с маем 2023 года показатель вырос на 36 700 рублей, или 64%.