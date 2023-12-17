Курьеры в Петербурге получают до 186 тысяч рублей в месяц. «Фонтанка» узнала, правда ли это и за чей счет банкет

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Медианная зарплата курьера в Петербурге выросла за год на 22% , до 115 тысяч рублей. Немногие отрасли могут похвастаться тем же. «Здоровые мужики», которые доставляют продукты другим «здоровым мужикам» и женщинам, получают доплаты за погодные условия и высокий спрос, бонусы от сервисов и пониженную ставку налога, но расплачиваются за это физическим и ментальным здоровьем. «Фонтанка» вместе с экспертами разбиралась, из чьего кармана в действительности достойно оплачивается нелегкий труд.



Сколько получают курьеры в Петербурге

В ноябре директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов, рассуждая о дефиците кадров на форуме в Новосибирске, отметил расцвет курьерских доставок продуктов. «Если в городе при дефиците кадров один здоровый мужик приносит другому здоровому мужику пачку молока. Это вообще нормально? Хоть на велике, хоть так. Это всё-таки повод задуматься», — цитировали его СМИ. Что делать с этим, пока не понятно, но, по словам чиновника, должны быть «какие-то разумные пределы».

Фундаментальная проблема, о которой в такой форме высказался глава департамента Минпромторга, действительно заиграла новыми красками на фоне дефицита рабочих рук в ряде отраслей. Дисбаланс в оплате труда существовал и так, но цифры позволяют предположить, что со временем он только усилился.



Так, в Петербурге «здоровые мужики», которые приносят пачку молока и что угодно еще (иногда общий вес заказа превышает 50 килограммов), получают в месяц около 115 тысяч рублей. Это медианная предлагаемая зарплата на ноябрь 2023 года, по данным hh.ru. По сравнению с ноябрем 2022 года показатель вырос на 22% , или 20,7 тысячи рублей. В целом диапазон зарплат курьеров в городе составляет от 50 до 273 тысяч рублей в месяц. Для сравнения: инженерам-механикам, спрос на которых по стране за год вырос на 46% , петербургские работодатели предлагают от 74,7 до 114, 9 тысячи рублей.



«Не нужно думать, что курьеры на руки стабильно каждый месяц получают 115 000 рублей. В большинстве случаев компании предлагают фиксированный оклад (от 20 000 до 40 000 рублей), а всё, что сверху — процент от перевыполнения плана. Некоторые компании работают только на процент от выполненного объема. Таким образом, чтобы получить желанные 115 000 нужно работать более восьми часов в день и при этом каждый рабочий день в месяце, — комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО. — Потому списывать нехватку кадров только на то, что люди идут в курьеры, неправильно. Дефицит — это комплексная проблема. А профессия курьера просто универсальна, в нее могут попасть все и в любой момент времени: и студенты, и соискатели в возрасте, и соискатели с инвалидностью, и школьники».



185 тысяч в месяц — не предел

«За последний год средний доход в час курьеров, сотрудничающих с «Едой» и «Деливери», вырос почти на 30% . В среднем в Москве и Санкт-Петербурге доход курьеров-партнеров составляет более 80 тысяч рублей, а в более активные сезоны, например в декабре, эта сумма может достигать более 200 тысяч. Получать выплаты за доставки курьеры могут каждый день», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Яндекс Еды», «Деливери» и «Яндекс Лавки», по сути, крупнейшего игрока рынка доставки еды в России.

В этих сервисах в основном работают пешие курьеры. Это условно, потому что чаще всего они передвигаются на электросамокатах, электровелосипедах и скутерах. Заработок напрямую зависит от количества выполненных заказов, поэтому скорость играет тут ключевую роль. Сотрудники могут сами выбрать район и часы работы. В компании сообщили, что предоставляют им страховку на время выполнения заказов, бесплатные юридические консультации, бонусы и скидки, в частности, на аренду средств передвижения и пауэр-банков.



В «Яндекс Доставке» работают преимущественно автокурьеры. Они зарабатывают значительно больше пеших и велокурьеров. Средний доход курьеров-автомобилистов, по данным сервиса, за год вырос на 58% в Москве и на 46% — по России, то есть увеличился примерно в полтора раза. Ожидаемо, что больше всего зарабатывают московские курьеры — до 228,8 тысячи рублей в месяц. Петербуржцы на втором месте с верхней границей 185,9 тысячи рублей. Интересно, что в Екатеринбурге потолок дохода такой же.

Как пояснили в пресс-службе сервиса по просьбе «Фонтанки», в среднем курьеры в Петербурге получают 650 рублей в час. 185,9 тысячи рублей они могут заработать, если будут трудиться 22 дня в месяц по 13 часов в день. «Но некоторые курьеры выполняют еще больше заказов: так, в Питере, по нашим данным, один курьер заработал 292 тысячи за ноябрь», — поделились там. Что с ним потом случилось, история умалчивает.



Это не единственный локальный рекорд. Другой петербургский курьер в 2023 году всего за один день заработал 21 423 рубля. И это всё без учета чаевых.

Другие сервисы также предлагают соискателям должности курьера зарплаты от 80 до 150 тысяч рублей. Например, Ozon fresh в Петербурге ищет на hh.ru курьера на полную занятость с зарплатой от 120 тысяч рублей. В пресс-службе сервиса не смогли пояснить «Фонтанке», сколько часов или смен нужно отработать, чтобы получать столько. Там отметили, что курьеры получают выплаты раз в неделю, примерный доход за день в Петербурге и Ленобласти составляет от 7,5 тысячи рублей на личном автомобиле и 8,5 тысячи рублей на автомобиле компании. Это без учета налога на профессиональный доход, который для самозанятых физлиц составляет 4% . Всего с сервисом сейчас сотрудничают более 12 тысяч самозанятых курьеров.



Петербургский сервис Igooods, который обеспечивает доставку товаров из таких сетей, как METRO, «Лента», «Вкусвилл» и «Глобус», предлагает автокурьерам в Петербурге зарплаты от 70 до 170 тысяч рублей в зависимости от магазина-партнера и его расположения. Компания-партнер «Самоката» в Петербурге обещает платить от 142 до 165 тысяч рублей на руки. Как отмечается в вакансии, еженедельно курьеры гарантированно получают 41,4 тысячи, работая от двух часов в день. При этом можно брать и смены только в формате подработки — по 4–6 часов в день.

Реально ли зарабатывать столько?

Эти зарплаты вовсе не мифические, подтвердил «Фонтанке» источник на рынке. По его словам, оплата труда курьеров во всех сервисах строится плюс минус по одной схеме. У них есть фиксированная оплата за час, плюс — за каждый выполненный заказ, также есть почасовые надбавки за плохую погоду, расстояние, высокий спрос — по 20–50 рублей каждая. У ряда сервисов есть гарантированная оплата. Если заказов мало и у курьера набегает меньше, сервис ему добавляет до несгораемой суммы. По словам собеседника, у одного популярного агрегатора она находится на уровне 140–160 рублей в час. Со всеми «плюшками» выходит в районе 300–500 рублей в час.



Агрегаторы стимулируют курьеров брать больше заказов с помощью системы бонусов и личных целей. Нечто вроде челленджа: «Выполни Х заказов или откатай Y часов, и сервис доплатит, чтобы твой доход за месяц составил 100 тысяч рублей». Также есть реферальная программа. Если новый курьер выполнит условно 120 заказов за определенный период, дополнительную выплату получит он сам и тот человек, который его привел. В совокупности на них обоих получается что-то вроде 30–40 тысяч рублей.

У дарксторов система оплаты похожа. У ретейлеров и ресторанов, которые владеют собственными доставками, всё устроено немного иначе. Например, одна из крупных федеральных сетей магазинов ставит своим курьерам минимальный план 15 заказов в день, за которые они получат как минимум 2300 рублей. Опять же, если получится больше — то хорошо, если вдруг получится меньше — компания доплатит. В ресторанах бывает такая система: курьер получает фиксированную ставку 100 рублей в час, в нее входит один заказ (в реальности его может и не быть, но сотрудник всё равно получит как минимум 100 рублей), за каждый последующий заказ, выполненный в течение часа, доплачивается еще по 100 рублей.



«Каждый день по 12–14 часов»

Сервисы оформляют граждан России как самозанятых. Налоги им нужно платить самостоятельно по льготной низкой ставке. Компании, которые набирают иностранных граждан с патентом, оформляют их по договору гражданско-правового характера. В общем, курьеры не бедствуют, но и высоким доходом, как нетрудно догадаться по этим цифрам, разживаются не все.

«Есть разница между двумя видами курьеров. Первые — это которые приходят уже с пониманием, что они тут ненадолго, временно, в качестве подработки. Они не хотят вкладываться, изучать тему. Просто им нужно выйти, какие-то деньги заработать и отчалить, найдя нормальную работу наконец. Второй тип — профессиональные курьеры, которые тоже понимают, конечно, что они здесь не навсегда, но у них завышенная планка по ожиданиям в плане заработной платы и чаще всего они комбинируют работу в разных сервисах, редко кто работает в одном», — объясняет собеседник.



Только открывать смены и в одном сервисе, и в другом одномоментно запрещено. Впрочем, умельцы находят способы обходить это ограничение. Но есть и другие трудности. Например, рестораны в часы пик очень долго отдают заказы, а курьеру за время не доплачивают. Приходится либо ждать, либо ругаться с поддержкой, чтобы отменили.

«Зимняя "курьерка" — это не очень легко. Получать эти цифры и выше ты действительно можешь, но сходу получится не у всех. Нужна экипировка, чтобы было и не холодно, и не жарко, и не мокро, и не продувало, качественный транспорт, в котором ты уверен и можешь откатать все планируемые часы доставок. Нужно уметь быстро ориентироваться в локации и в целом хоть что-то соображать, уметь терпеть — и плохую погоду, и мешающих людей, автомобили. В целом должна быть выносливость, а если планируешь надолго задержаться, то и дзен», — говорит источник.



«Откуда берутся такие цифры, я примерно понимаю. Это не ложь, не подлог, но это немножко манипуляция. Это берутся экстремумы, — комментирует автор анонимного телеграм-канала "Ногами курьера", сам раньше работавший в Петербурге. — По 180 тысяч в «Яндекс Еде» может зарабатывать автокурьер, который работает каждый день по 12–14 часов, то есть не как фигура речи, а буквально каждый день в течение всего месяца. При этом ему еще «повезло», например, периодически ловить повышенные коэффициенты, в частности, в снегопад много заказов и мало курьеров. Доставка стоит дорого, повышается и оплата для курьеров».

Конечно, у такой интенсивной работы ради высокого заработка есть обратная сторона. Это большие физические нагрузки и последующее эмоциональное выгорание. «Кому-то очень нужны деньги, а молодой организм пока всё прощает», — добавляет собеседник.



Сколько зарабатывают сервисы

Несмотря на обещания щедрых выплат и красочные перспективы, сервисы доставки зачастую остаются убыточными. «Яндекс», как известно, показатели по каждому сервису отдельно не предоставляет. «Лавка», продуктовый сегмент «Еды» и «Маркет Деливери» (экс-Delivery club), сегмент товаров повседневного спроса «Маркета» у него в отчетности объединены в направление «Электронная коммерция». В своем письме для акционеров по итогам III квартала 2023 года компания отмечает, что общая юнит-экономика направления улучшилась на два процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и «стала положительной». Основной вклад в это внес «Маркет», который всё же больше работает как маркетплейс.



Про работу «Лавки» в России сказано, что она «сохраняет положительную юнит-экономику» и третий квартал подряд показывает положительную скорректированную EBITDA. Это показатель прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации. Как сообщали СМИ, впервые за всё время существования «Лавки» с 2018 года он стал положительным во II квартале 2022 года.



«Сервисы доставки продуктов из магазинов «Яндекс Еда» и «Маркет Деливери» в третьем квартале практически достигли точки безубыточности по юнит-экономике, улучшив показатели относительно как прошлого года, так и прошлого квартала», — также говорится в документе.

При этом, по данным СПАРК, в 2022 году отдельно от группы ООО «Яндекс Лавка» получило чистый убыток на 3,3 миллиарда рублей. ООО «Яндекс Еда» тоже работает в минус, но сократило убыток до 322,5 миллиона рублей.

Другие сервисы как минимум в ЕГРЮЛ тоже фиксируют тревожные показатели. Основное юрлицо «Самоката» (ООО «Умный ритейл») отчиталось по итогам прошлого года о росте убытка с 9,1 до 10,7 миллиарда рублей при выручке в 68,1 миллиарда. ООО «Айгудс Ру» и «Айгудс Системс» в совокупности показали выручку более 188 миллионов рублей и убыток 114 миллионов. Впрочем, это всего лишь цифры в отчетности. Многим компаниям убыток не мешает существовать.

Все дороги ведут в ваш карман



Откуда тогда у убыточных сервисов деньги на большие зарплаты для курьеров? Найти ответ на этот вопрос «Фонтанке» помог глава аналитической компании InfraProjects и автор термина «бомж-логистика» Алексей Безбородов. По его словам, в конечном итоге высокие зарплаты курьеров обеспечивают клиенты таких сервисов и магазинов, причем для этого не обязательно пользоваться доставками продуктов на дом. Вот как это работает.

Магазины устанавливают свою наценку на каждый продукт, который выставляется на полку. На социально значимые — молоко, яйца, хлеб — наценка поменьше, на неходовые товары — мраморную говядину, икру, дорогой сыр — побольше. За счет того, что одни товары продаются в ноль или даже в убыток (в случае с продуктами из социально значимой группы), другие с большой наценкой, в общем котле это всё условно суммируется и таким образом магазин зарабатывает прибыль. Курьеры приезжают в даркстор или традиционный магазин, берут собранные заказы у комплектовщиков и везут по адресу. Их труд оплачивается из прибыли ретейлеров.



«Что такое их прибыль? Их прибыль — это неоткрытые следующие магазины, не полученные нами с вами, условно говоря, скидки на залежалый товар, пропущенная какая-нибудь маркетинговая акция. Их прибыль — это чуть большая наценка, которую мы не заметим на каждодневное молоко и хлеб. Стоит там молоко 67 рублей или 67,99 — мы с вами на бегу, возвращаясь с работы, этого не увидим», — объясняет Безбородов.

Агрегаторы и маркетплейсы живут по сути за счет комиссий. Если речь о доставке еды из ресторанов, комиссию платит ресторан, и немалую. Однако он же устанавливает стоимость блюд. Некоторые заведения завышают ее, чтобы компенсировать свои убытки, говорит источник «Фонтанки» на рынке доставки продуктов. В результате за комфорт в итоге переплачивает клиент.

Также любой бизнес завязан на инвестициях, но для агрегаторов и дарксторов они особенно важны, поскольку заработок на других направлениях, который доступен тому же традиционному ретейлу, не доступен им. Если крупнейшие инвесторы, а на российском рынке доставки это банки, вкладывают деньги в проекты, которые не приносят прибыли, за это тоже кто-то заплатит и вряд ли это акционеры. А вот клиенты, к которым относится большая часть жителей необъятной, повышение ставок по кредитам и комиссий на сотые или тысячные доли процента даже не заметят.



В последнее время доставка еды у сервисов подорожала для клиентов. С них стали взимать плату отдельно за доставку, отдельно — за сервисный сбор, а также существенно увеличили минимальную сумму заказа для бесплатной доставки. По мнению эксперта, это тот самый необходимый минимум, без которого инвесторы не будут больше доверять сервисам и вкладывать в них деньги. «Как только курьер будет стоить 5–10% от стоимости покупки, если речь идет о покупке больше 1000 рублей, то это всё схлопнется», — прогнозирует Безбородов.

Он обращает внимание на вопросы экономической целесообразности процесса. На примере набора мужских трусов, сшитых в Китае. Три пары в комплекте, вес — в среднем 150 граммов.



«Доставка [такого комплекта] из Китая по морю до склада в российском порту уже с растаможкой, обходится где-то копейки в три, наверное. Я не шучу в данном случае. Три копейки она стоит в буквальном смысле. А доставка на последнюю милю, когда я не пошел в магазин, куда массово эти трусы, выгруженные из большой машины, завезли, а попросил со склада мне доставить домой отдельно, уже будет стоить не меньше ста рублей, — объясняет эксперт. — Получается, что они шли по океану, морем, обрабатывались в порту, везлись на машине по России, доехали до Москвы или до Питера, обошлись в три копейки, а потом мне курьер их доставил за 100 рублей. Логика в этом есть? Никакой логики в этом нет».



Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

