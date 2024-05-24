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    Задержан водитель, сбивший насмерть 8-летнего ребенка на переходе в Москве

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    Водителя самосвала, который сбил на пешеходном переходе в Москве 8-летнего ребенка, задержали, 24 мая сообщает МВД России.

    Смертельная авария произошла под вечер пятницы на 1-й улице Машиностроения. Ранее «Фонтанка» писала, что водитель самосвала проехал на красный сигнал светофора и сбил 8-летнего ребенка, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. От полученных травм второклассник скончался на месте.

    Фото: МВД МЕДИА
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    В отношении 40-летнего водителя самосвала возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ — «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование контролирует прокуратура Юго-Восточного административного округа Москвы.

    Фото: МВД МЕДИА

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