    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    3 м/с, ю-з

    771мм

    27%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd90.25eur97.88

    В Петербурге удар головой в нос полицейскому стоил мужчине двух лет свободы

    1264
    4 комментария

    В Петербурге вынесли приговор мужчине, который ударил полицейского прямо в отделе. Буйствовать он начал на лестнице.

    Инцидент произошел вечером 17 февраля этого года на лестнице, ведущей на первый этаж здания 18-го отдела полиции Петроградского района на Петрозаводской улице, сообщает 24 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый, пребывая в состоянии опьянения, нарушал общественный порядок, а когда инспектор мобильного взвода отдельной роты ППС потребовал прекратить противоправное поведение, ударил его головой в нос. Травмы полицейского расценили как легкий вред здоровью.

    Дебошир свою вину признал. Петроградский районный суд Петербурга счел его виновным в применении опасного для здоровья насилия к представителю власти (по части 2 статьи 318 УК РФ) и приговорил к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургСудНападение на полицейского
    ЛАЙК1
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close