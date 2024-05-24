В Петербурге удар головой в нос полицейскому стоил мужчине двух лет свободы

В Петербурге вынесли приговор мужчине, который ударил полицейского прямо в отделе. Буйствовать он начал на лестнице.
Инцидент произошел вечером 17 февраля этого года на лестнице, ведущей на первый этаж здания 18-го отдела полиции Петроградского района на Петрозаводской улице, сообщает 24 мая объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Подсудимый, пребывая в состоянии опьянения, нарушал общественный порядок, а когда инспектор мобильного взвода отдельной роты ППС потребовал прекратить противоправное поведение, ударил его головой в нос. Травмы полицейского расценили как легкий вред здоровью.
Дебошир свою вину признал. Петроградский районный суд Петербурга счел его виновным в применении опасного для здоровья насилия к представителю власти (по части 2 статьи 318 УК РФ) и приговорил к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.