Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль должен прекратить военную операцию в Рафахе. Об этом 24 мая сообщает РБК со ссылкой на суд.
« <...> Израиль должен немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия в мухафазе Рафах, которые могут создать для палестинцев в Газе условия жизни, способные привести к ее <...> уничтожению», — цитирует информагентство председателя суда Навафа Салама.
Помимо этого, по мнению Международного суда, Израиль должен обеспечить доступ следственной комиссии в Газу. А также допустить любые другие следственные органы «для проведения расследования обвинений в геноциде».
В начале мая единогласное решение продолжить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа принял военный кабинет Израиля. Целью обозначалось оказание давления на движение ХАМАС.
Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить наступление в Рафахе
Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль должен прекратить военную операцию в Рафахе. Об этом 24 мая сообщает РБК со ссылкой на суд.
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