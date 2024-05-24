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    Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить наступление в Рафахе

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    Международный суд ООН в Гааге постановил, что Израиль должен прекратить военную операцию в Рафахе. Об этом 24 мая сообщает РБК со ссылкой на суд.

    « <...> Израиль должен немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия в мухафазе Рафах, которые могут создать для палестинцев в Газе условия жизни, способные привести к ее <...> уничтожению», — цитирует информагентство председателя суда Навафа Салама.

    Помимо этого, по мнению Международного суда, Израиль должен обеспечить доступ следственной комиссии в Газу. А также допустить любые другие следственные органы «для проведения расследования обвинений в геноциде».

    В начале мая единогласное решение продолжить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа принял военный кабинет Израиля. Целью обозначалось оказание давления на движение ХАМАС.

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