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    В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за жары

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    «Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Петербурге в предстоящие сутки. Причина — жаркая погода и риск возникновения пожаров, сообщили на сайте правительства города 24 мая.

    По информации Росгидрометцентра, предупреждение объявлено с 13 часов 25 мая до 13 часов 26 мая.

    «Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. Ожидается высокая пожароопасность четвертого класса», — предупредили в администрации.

    Ранее МЧС Петербурга предупредило, что 25 мая город местами накроют ливни и грозы. Порывы ветра будут достигать 15 м/с, при этом воздух прогреется до 26 градусов.

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