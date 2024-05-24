В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за жары

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в Петербурге в предстоящие сутки. Причина — жаркая погода и риск возникновения пожаров, сообщили на сайте правительства города 24 мая.
По информации Росгидрометцентра, предупреждение объявлено с 13 часов 25 мая до 13 часов 26 мая.
«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. Ожидается высокая пожароопасность четвертого класса», — предупредили в администрации.
Ранее МЧС Петербурга предупредило, что 25 мая город местами накроют ливни и грозы. Порывы ветра будут достигать 15 м/с, при этом воздух прогреется до 26 градусов.