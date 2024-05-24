Петербург в субботу могут накрыть ливни, грозы и сильный ветер

Санкт-Петербург уже целую неделю будто бы держит марку Южной столицы, однако в субботу всё может измениться. Городское управление МЧС предупреждает об ухудшении погоды.

«25 мая в Санкт-Петербурге местами ожидаются ливни и грозы. При грозе порывы ветра до 15 м/с », — говорится в сообщении.

Ранее подробный прогноз предоставил ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус. Синоптик уточнил, что завтра «регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он ограничит дневной прогрев и днём вызовет кратковременные грозовые дожди, наиболее вероятные на востоке».