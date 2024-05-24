Скучали по грозе? Подробный прогноз погоды на выходные в Петербурге

Теплая и сухая погода, которая установилась на этой рабочей неделе, оборвется в выходные. Подробный прогноз погоды на 24–26 мая в Петербурге представил «Фонтанке» ведущий специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.
«Сегодня Северная столица останется во власти антициклона, который сохранит в регионе солнечную погоду, а температурный фон может выйти на максимальные значения с начала года. В субботу регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он ограничит дневной прогрев и днём вызовет кратковременные грозовые дожди, наиболее вероятные на востоке территории. Ну а в воскресенье руководство погодой вновь будет переходить к очередному антициклональному очагу, надвигающемуся с севера. Он постепенно прекратит дожди и продолжит процессы понижения температуры», — говорит синоптик.
Сегодня в городе небольшая облачность, без осадков. Днём +26…+28. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.
В субботу ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и гроза. Ночью +14…+16°, днём +24…+26. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.
В воскресенье переменная облачность, ночью местами возможны кратковременные дожди. Ночью +11…+13, днём +20…+22°. Ветер северо-восточный 5–10 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.
По предварительному прогнозу, новая неделя в Санкт-Петербурге начнётся солнечной и сухой погодой, сформированной антициклоном, что поспособствует активному прогреву, и уже в понедельник температура будет выше +25°, а к середине недели приблизится к 30-градусным отметкам.