Скучали по грозе? Подробный прогноз погоды на выходные в Петербурге

Теплая и сухая погода, которая установилась на этой рабочей неделе, оборвется в выходные. Подробный прогноз погоды на 24–26 мая в Петербурге представил «Фонтанке» ведущий специалист погодного центра « ФОБОС » Михаил Леус.

«Сегодня Северная столица останется во власти антициклона, который сохранит в регионе солнечную погоду, а температурный фон может выйти на максимальные значения с начала года. В субботу регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Он ограничит дневной прогрев и днём вызовет кратковременные грозовые дожди, наиболее вероятные на востоке территории. Ну а в воскресенье руководство погодой вновь будет переходить к очередному антициклональному очагу, надвигающемуся с севера. Он постепенно прекратит дожди и продолжит процессы понижения температуры», — говорит синоптик.

Сегодня в городе небольшая облачность, без осадков. Днём +26…+28. Ветер юго-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу ожидается переменная облачность, во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и гроза. Ночью +14…+16°, днём +24…+26. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 4–9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.