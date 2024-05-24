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    COVID-19

    ВОЗ рассказала, сколько жизней унесла пандемия коронавируса в 2020–2021 годах

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    В результате пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах погибли 12,9 миллиона человек. Об этом 24 мая говорится в опубликованном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

    В документе «Всемирная статистика здравоохранения за 2024 год» говорится, что в 2020-м Covid-19 стал причиной смерти 4,1 миллиона человек, а в 2021-м — 8,8 миллиона человек. Коронавирус вошел в тройку главных причин смертности во всем мире за эти два года. В Американском регионе это было причиной номер один в течение 2020–2021 г., входило в пятерку основных причин для всех регионов, кроме Африки и Западной части Тихого океана.

    Из-за пандемии люди стали жить меньше. Так, в 2020 году продолжительность жизни составила 72,5 года, а средний возраст — 62,8 года. Это уровень 2016 года. В 2021 году снижение продолжилось, причем оба показателя снизились до значений 2012 года — 71,4 года и 61,9 года соответственно.

    Организация признала, что наиболее пострадавшими от пандемии регионами стали Северная и Южная Америка и Юго-Восточная Азия, где за три года ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 3 года.

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