ВОЗ рассказала, сколько жизней унесла пандемия коронавируса в 2020–2021 годах

В результате пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах погибли 12,9 миллиона человек. Об этом 24 мая говорится в опубликованном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В документе «Всемирная статистика здравоохранения за 2024 год» говорится, что в 2020-м
Из-за пандемии люди стали жить меньше. Так, в 2020 году продолжительность жизни составила 72,5 года, а средний возраст — 62,8 года. Это уровень 2016 года. В 2021 году снижение продолжилось, причем оба показателя снизились до значений 2012 года — 71,4 года и 61,9 года соответственно.
Организация признала, что наиболее пострадавшими от пандемии регионами стали Северная и Южная Америка и Юго-Восточная Азия, где за три года ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 3 года.