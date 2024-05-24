ВОЗ рассказала, сколько жизней унесла пандемия коронавируса в 2020–2021 годах

В результате пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах погибли 12,9 миллиона человек. Об этом 24 мая говорится в опубликованном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В документе «Всемирная статистика здравоохранения за 2024 год» говорится, что в 2020-м Covid-19 стал причиной смерти 4,1 миллиона человек, а в 2021-м — 8,8 миллиона человек. Коронавирус вошел в тройку главных причин смертности во всем мире за эти два года. В Американском регионе это было причиной номер один в течение 2020–2021 г., входило в пятерку основных причин для всех регионов, кроме Африки и Западной части Тихого океана.