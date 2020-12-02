«Давайте вы не доложите, а начнете». Путин поручил начать масштабную вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе

Президент России сообщил о планах по вакцинации от COVID-19 в России в декабре.



«Это [темпы производства вакцин] дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию прежде всего двух групп риска: врачей и учителей. <...> Попросил бы организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации. <...> Давайте сделаем этот первый шаг!» — заявил 2 декабря Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства подчеркнул, что в стране готовится 2 миллиона доз препарата. Вице-премьер, в свою очередь, заверила президента, что «есть возможности начать вакцинацию уже в декабре». Татьяна Голикова также отметила, что процесс будет добровольным и бесплатным. Она подчеркнула, что сейчас идут подготовительные мероприятия, после чего президенту «доложат» на следующей неделе.