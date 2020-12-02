Коронавирусная статистика в Петербурге замерла. В городе который день меньше 3700 новых случаев

Коронавирусная статистика в Петербурге остановилась в росте. Число новых случаев замерло у отметки в 3700. По данным оперативного штаба от 2 декабря, за минувшие сутки в городе зарегистрировали 3684 новых заболевших, днем ранее их было 3691.
Коронавирус постепенно сдает темпы в России. Так, за сутки насчитали 25 345 новых случаев (накануне их было 26 402). Новых заразившихся COVID-19 нашли во всех регионах. Москва (5191) и Петербург (3684) остаются лидерами по этому показателю.
Петербургский оперативный штаб сообщил, что за 24 часа 34 076 человек проверили на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 2293. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали 133 288 заразившихся.
В России общее число заболевших COVID-19 составляет уже 2 347 401. Больше случаев насчитали только в Бразилии (6,4 миллиона), Индии (9,5 миллиона) и США (почти 13,7 миллиона). В мире уже почти 64 миллиона человек заразились коронавирусом.
Большинство заболевших россиян (1 830 349) смогли вылечиться от COVID-19. Летальных исходов насчитали 41 053.