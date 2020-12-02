Коронавирусная статистика в Петербурге замерла. В городе который день меньше 3700 новых случаев

Коронавирусная статистика в Петербурге остановилась в росте. Число новых случаев замерло у отметки в 3700. По данным оперативного штаба от 2 декабря, за минувшие сутки в городе зарегистрировали 3684 новых заболевших, днем ранее их было 3691.

Коронавирус постепенно сдает темпы в России. Так, за сутки насчитали 25 345 новых случаев (накануне их было 26 402). Новых заразившихся COVID-19 нашли во всех регионах. Москва (5191) и Петербург (3684) остаются лидерами по этому показателю.

Петербургский оперативный штаб сообщил, что за 24 часа 34 076 человек проверили на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 2293. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали 133 288 заразившихся.