FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
76.32р91.31р
Что закрыто в СПБ с 23 ноябряПремия «Фонтанки»Аналитика новостроекПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
10
Печать

Коронавирусная статистика в Петербурге замерла. В городе который день меньше 3700 новых случаев

Коронавирусная статистика в Петербурге остановилась в росте. Число новых случаев замерло у отметки в 3700. По данным оперативного штаба от 2 декабря, за минувшие сутки в городе зарегистрировали 3684 новых заболевших, днем ранее их было 3691.

Коронавирус постепенно сдает темпы в России. Так, за сутки насчитали 25 345 новых случаев (накануне их было 26 402). Новых заразившихся COVID-19 нашли во всех регионах. Москва (5191) и Петербург (3684) остаются лидерами по этому показателю.

Петербургский оперативный штаб сообщил, что за 24 часа 34 076 человек проверили на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 2293. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали 133 288 заразившихся.

В России общее число заболевших COVID-19 составляет уже 2 347 401. Больше случаев насчитали только в Бразилии (6,4 миллиона), Индии (9,5 миллиона) и США (почти 13,7 миллиона). В мире уже почти 64 миллиона человек заразились коронавирусом.

Большинство заболевших россиян (1 830 349) смогли вылечиться от COVID-19. Летальных исходов насчитали 41 053.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

adm
Эта статистика отражает только тенденцию, и то, только косвенно.
В реальности, по моим наблюдениям, заболеваемость примерно на 20 % выше. Делается это так. Врач ставит ОРВИ, потом лечение, потом облегчение, а потом на КТ - 30% легких имеют Ковидные поражения. Но в статистику по Covid-19, человек уже не попал. Эпид-номер ему не присваивался. А после КТ - надо бы это делать. В результате, плохо всем, больному, врачам, региональным начальникам, высшему руководству. Если бы не было формализма, угодничества, пофигизма и вот этого вранья, мы бы уже в июле задавили бы эту заразу.
Баба Нюра
Рисуют статистику в СПб бывшие троечники, не имеющие представления о случайных процессах. Поэтому нарисовали постепенный подъем, потом ровное плато. Не бывает так в природе. Вот в Москве статистика правдоподобна, а в СПб нет.
261771091
"На сегодняшний день в Петербурге ежедневно выполняют от 35 до 40 тысяч на коронавирус в день. Город планирует увеличить этот показатель в два раза".
Это - 3 недели назад.
Сегодня - 34000 тестов, зато число больных не растёт. Главное чтобы память была как у рыбки, и всё в порядке.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний