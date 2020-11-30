В Петербурге число новых случаев коронавируса опустилось ниже отметки в 3700

Коронавирусная статистика в Петербурге несколько дней подряд держится у отметки в 3700 новых случаев. Об этом 30 ноября сообщает оперативный штаб, по данным которого в городе за минувшие стуки зарегистрирован 3691 заболевший. Накануне их было 3701.

Суточная заболеваемость коронавирусом в России опустилась до 26 338 (накануне этот показатель был 26 683). Новых заразившихся COVID-19 выявили во всех регионах, кроме Чукотки. Почти четверть всех выявленных за сутки заболевших обнаружили в Москве (6511), а почти седьмую часть — в Петербурге.