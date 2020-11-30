В Петербурге число новых случаев коронавируса опустилось ниже отметки в 3700

Коронавирусная статистика в Петербурге несколько дней подряд держится у отметки в 3700 новых случаев. Об этом 30 ноября сообщает оперативный штаб, по данным которого в городе за минувшие стуки зарегистрирован 3691 заболевший. Накануне их было 3701.
Суточная заболеваемость коронавирусом в России опустилась до 26 338 (накануне этот показатель был 26 683). Новых заразившихся COVID-19 выявили во всех регионах, кроме Чукотки. Почти четверть всех выявленных за сутки заболевших обнаружили в Москве (6511), а почти седьмую часть — в Петербурге.
Петербургский оперативный штаб рассказал, что за 24 часа 24 218 горожан обследовали на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 2178 человек. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали уже заразившихся 125 907.
В России общее число заболевших COVID-19 выросло до 2 295 654. Тройка лидеров по этому показателю в мире выглядит так: Бразилия (6,3 миллиона), Индия (9,4 миллиона) и США (почти 13,4 миллиона). При этом большинство заболевших россиян (1 778 704) смогли излечиться от коронавируса, а для 39 895 он закончился летальным исходом.