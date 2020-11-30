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В Петербурге число новых случаев коронавируса опустилось ниже отметки в 3700

Коронавирусная статистика в Петербурге несколько дней подряд держится у отметки в 3700 новых случаев. Об этом 30 ноября сообщает оперативный штаб, по данным которого в городе за минувшие стуки зарегистрирован 3691 заболевший. Накануне их было 3701.

Суточная заболеваемость коронавирусом в России опустилась до 26 338 (накануне этот показатель был 26 683). Новых заразившихся COVID-19 выявили во всех регионах, кроме Чукотки. Почти четверть всех выявленных за сутки заболевших обнаружили в Москве (6511), а почти седьмую часть — в Петербурге.

Петербургский оперативный штаб рассказал, что за 24 часа 24 218 горожан обследовали на COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 2178 человек. С начала пандемии в Петербурге зафиксировали уже заразившихся 125 907.

В России общее число заболевших COVID-19 выросло до 2 295 654. Тройка лидеров по этому показателю в мире выглядит так: Бразилия (6,3 миллиона), Индия (9,4 миллиона) и США (почти 13,4 миллиона). При этом большинство заболевших россиян (1 778 704) смогли излечиться от коронавируса, а для 39 895 он закончился летальным исходом.

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Комментарии (8)

vdaru
Если вы откроете официальный канал оперативного штаба по коронавирусу в Петербурге и построите два графика по данным за ноябрь – количество проведенных тестов и количество заболевших. А теперь наложив эти графики друг на друга вы увидите, что корреляции нет. Вообще нет. В статистике тестов четко видны провалы по выходным – где-то на треть он обычных дней, а количество заболевших – прямая линия. В математике так не бывает – тут обязана быть зависимость одного параметра от другого, но те кто рисует эти графики видимо не очень знакомы с математикой.
Это очень печально, когда власть не имеет смелости говорить правду
Sibir_5e4d67bbb7aea
Ага, стали делать на 18000 тестов меньше и вот она манна бегловская снизошла....
260569221
Дык плато пройдено уже!!!’
Открывайте границы
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