    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    3 м/с, ю-з

    771мм

    27%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd90.25eur97.88

    Глава комитета Госдумы по госстроительству считает, что новый закон о домашнем насилии не нужен

    1573
    10 комментариев

    Председатель комитета Госдумы России по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что отдельного закона о домашнем насилии не требуется, а лучше доработать существующее законодательство. Об этом стало известно в пятницу, 24 мая, из программы «Акцент» Свердловского областного телевидения.

    «Мы часто решаем проблему, которая только что возникла, быстро. Раз — закон, а потом эти авторы выясняют, что, оказывается, тут были нормы, и тут. Вы не представляете, сколько мы отметаем таких проектов, они либо пиаровские, либо просто непрофессиональные», — поделился Крашенинников.

    По мнению парламентария, государство вмешивается в дела семьи, когда есть нарушения Уголовного кодекса.

    «Есть статистика, есть масса таких случаев. Но мне кажется, должно быть законодательство об этом, которое будет включать в себя и процессуальные нормы, и уголовно-правовые нормы, и административные, в зависимости от степени тяжести. Но специально в закон брать что-то из Уголовного кодекса... это немножко не совсем то», — сказал глава думского комитета.

    Кроме того, Крашенинников считает, что необходимо изучать нормы законодательства по преследованию жертв насилия и сталкерству. Депутат отметил, что в России нет ограничивающих норм на эту тему, которые есть в некоторых европейских странах.

    Недавно зампред комитета по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева назвала ситуацию с домашним насилием в России катастрофической. Также она призвала парламентариев доработать законопроект о сталкинге.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ГосдумаПарламентарииЗакон о домашнем насилии
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ15
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close