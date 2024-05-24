Глава комитета Госдумы по госстроительству считает, что новый закон о домашнем насилии не нужен

Председатель комитета Госдумы России по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что отдельного закона о домашнем насилии не требуется, а лучше доработать существующее законодательство. Об этом стало известно в пятницу, 24 мая, из программы «Акцент» Свердловского областного телевидения.
«Мы часто решаем проблему, которая только что возникла, быстро. Раз — закон, а потом эти авторы выясняют, что, оказывается, тут были нормы, и тут. Вы не представляете, сколько мы отметаем таких проектов, они либо пиаровские, либо просто непрофессиональные», — поделился Крашенинников.
По мнению парламентария, государство вмешивается в дела семьи, когда есть нарушения Уголовного кодекса.
«Есть статистика, есть масса таких случаев. Но мне кажется, должно быть законодательство об этом, которое будет включать в себя и процессуальные нормы, и уголовно-правовые нормы, и административные, в зависимости от степени тяжести. Но специально в закон брать что-то из Уголовного кодекса... это немножко не совсем то», — сказал глава думского комитета.
Кроме того, Крашенинников считает, что необходимо изучать нормы законодательства по преследованию жертв насилия и сталкерству. Депутат отметил, что в России нет ограничивающих норм на эту тему, которые есть в некоторых европейских странах.
Недавно зампред комитета по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева назвала ситуацию с домашним насилием в России катастрофической. Также она призвала парламентариев доработать законопроект о сталкинге.