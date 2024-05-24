Глава комитета Госдумы по госстроительству считает, что новый закон о домашнем насилии не нужен

Председатель комитета Госдумы России по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что отдельного закона о домашнем насилии не требуется, а лучше доработать существующее законодательство. Об этом стало известно в пятницу, 24 мая, из программы «Акцент» Свердловского областного телевидения.

«Мы часто решаем проблему, которая только что возникла, быстро. Раз — закон, а потом эти авторы выясняют, что, оказывается, тут были нормы, и тут. Вы не представляете, сколько мы отметаем таких проектов, они либо пиаровские, либо просто непрофессиональные», — поделился Крашенинников.

