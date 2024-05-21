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    «10 тысяч женщин убиты своими партнёрами». В Госдуме РФ вновь подняли тему домашнего насилия

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    3 комментария

    Партия «Новые люди» / Telegram

    Зампред комитета по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева назвала ситуацию с домашним насилием в России катастрофической и призвала депутатов доработать законопроект о сталкинге. Тему подняли на пленарном заседании в Госдуме 21 мая.

    «Домашнее насилие — это уже не просто проблема, а настоящая катастрофа», — заявила Авксентьева. Она привела в пример исследование, проведенное в 2022 году Высшей школой экономики. Исследователи провели автоматизированный анализ судебных приговоров, и выяснилось, что две трети женщин, убитых в стране в 2011–2019 годах, стали жертвами домашнего насилия.

    «Суммарно это больше 12 тысяч женщин, которые погибли от рук своих близких, и около 10 тысяч женщин непосредственно были убиты своими партнерами», — рассказала депутат. Она добавила, что домашнее насилие могут применять и женщины к мужчинам, и взрослые дети к пожилым родителям.

    Первым шагом в профилактике трагичных случаев депутат назвала борьбу с преследованием. «Такая настойчивость — это не романтично, это страшно. И очень часто заканчивается трагедией, убийством или тяжелыми увечьями», — сказала Авксентьева. Она напомнила недавнее убийство, произошедшее в Екатеринбурге. Мужчина посреди дня зарезал на улице бывшую сожительницу после трёх лет угроз и преследования.

    Авксентьева призвала коллег доработать законопроект о сталкинге, который был внесен в Госдуму осенью 2023 года. Авторы инициативы предлагают ввести охранные ордера, которые запрещали бы приближаться к потерпевшим. Неисполнение предписания суда грозило бы штрафами, вызовами к участковому и пристальным вниманием полиции. Госкомитет Госдумы по государственному строительству и законодательству не поддержал инициативу и рекомендовал отклонить законопроект.

    «Бьет — значит любит» — это не должно быть нашей «культурной особенностью», — заключила Авксентьева.

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    Комментарии 3

    28206267521 Мая 2024 в 18:05
    Бабье!!!
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