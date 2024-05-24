В Петербурге по делу о взятке арестован руководитель таможенного поста «Лесной порт». Его зам тоже под следствием

Кировский районный суд Петербурга избрал меру пресечения двум таможенникам — начальнику таможенного поста «Лесной порт» Павлу Усову и его заместителю Станиславу Бармину. Оба проходят по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере — ст. 290 УК РФ. Об этом 24 мая сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

38-летний начальник таможенного поста «Лесной порт» был задержан 22 мая по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. На следующий день ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. В пятницу суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил Усова под домашний арест из-за опасений, что длительная служба в таможенных органах и обширные связи могут помочь ему воздействовать на свидетелей и тем самым помешать производству по делу.